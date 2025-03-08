إيلاف من بيروت: عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رجل الأعمال اللبناني ميشال عيسى ليكون سفيراً للولايات المتحدة لدى لبنان.

ميشال عيسى.. من عالم المال إلى الدبلوماسية

وصف ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" عيسى بأنه "رجل أعمال بارز وخبير مالي وزعيم يتمتع بمسيرة مهنية رائعة في مجال الخدمات المصرفية وريادة الأعمال والتجارة الدولية"، لكن عيسى، الذي لم يسبق له أن شغل أي منصب سياسي أو دبلوماسي، يثير تساؤلات حول أسباب اختياره لهذا المنصب الحساس.





النفوذ اللبناني في دائرة ترامب

يرتبط تعيين عيسى بعلاقة ترامب الوطيدة مع شخصيات لبنانية بارزة، أبرزهم صهره مايكل بولس، زوج ابنته تيفاني، ووالده مسعد بولس، الذي لعب دورًا رئيسيًا في حملته الانتخابية، حيث ساهم في استقطاب الناخبين المسلمين والعرب الأميركيين، خاصة في ظل الغضب من سياسات الإدارة السابقة تجاه غزة.

دور أميركي في لبنان؟

يأتي تعيين عيسى في لحظة حساسة، إذ تتابع الولايات المتحدة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي رعته مع فرنسا، ويقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.



كما يخلف عيسى السفيرة ليزا أ. جونسون، التي وافق الكونغرس على تعيينها في كانون الأول (ديسمبر) 2023.