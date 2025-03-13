إيلاف من دمشق: قال مصدر إسرائيلي إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف، الخميس، موقعا لحركة الجهاد الفلسطيني في العاصمة السورية دمشق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للاستهداف وأعمدة الدخان المتصاعدة من منطقة مشروع دمر المكتظة بالسكان.

من العدوان الاسرائيلي في منطقة التراسات في مشروع دمر . pic.twitter.com/5seugwGpXj — معتز الشله MOATAZ (@moataz_shela1) March 13, 2025

في حين أفادت مصادر مطلعة بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت شخصية فلسطينية في مشروع دمر عند مشارف العاصمة دمشق، وفق ما نقلت رويترز.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الثلاثاء الماضي أيضا أن قواته الجوية هاجمت أهدافا في الجنوب السوري.

كما أوضح أن طائراته المقاتلة "قصفت أنظمة رادار ومراكز قيادة ومستودعات أسلحة مثلت تهديدا لإسرائيل".

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، كثفت إسرائيل غاراتها على الأراضي السورية مستهدفة مواقع سابقة للجيش، وقواعد بحرية وجوية مختلفة.

كما هدد مسؤولوها أكثر من مرة بأنهم "لن يسمحوا بتمركز تشكيلات مسلحة وجماعات متطرفة في الجنوب السوري"، وفق تعبيرهم.