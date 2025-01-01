كندا
كندا والمكسيك تردان بفرض رسوم جمركية انتقامية على السلع الأميركية
محمد سيف
- الولايات المتحدةاقتصادكندا
- منذ 4 ساعات
- (0)
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