إيلاف من لندن: مع انعقاد قمة السيع في كندا، قالت تقارير إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وضع بعناية جدول أعمال غير مثير للجدل، في محاولة لتجنب أي خلافات بين الرئيس ترامب وحلفائه.

وكان ترامب وحلفاؤه انقسموا مؤخرًا بشكل غير مسبوق، سواء بشأن الرسوم الجمركية والتجارة، أو روسيا وأوكرانيا، أو مؤخرًا بشأن سلوك إسرائيل في غزة.

لكن المناقشات حول المعادن الحيوية وسلاسل التوريد العالمية ستُحذف بلا شك من جدول الأعمال مع اجتماع القادة في لحظة حرجة.

ولطالما كانت عودة دونالد ترامب إلى مجموعة السبع غير متوقعة. ويزيد من غموضها أنها تأتي في ظل صراع متصاعد في الشرق الأوسط.

وكانت التوقعات منخفضة بالفعل، حيث حذّر المضيفون الكنديون من البيان المشترك المعتاد في ختام القمة، مدركين أن هذه المجموعة من القادة ستواجه صعوبة في التوصل إلى توافق.

وعلى صلىة، أكد رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، في طريقه إلى كندا لحضور اجتماع ثنائي في أوتاوا مع السيد كارني قبل سفره إلى قمة مجموعة السبع في كاناناسكيس، على خطورة الوضع، حيث تحدث مجددًا عن خفض التصعيد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المملكة المتحدة تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة البريطانية في المنطقة وسط تهديدات من طهران بمهاجمة القواعد البريطانية إذا ساعدت لندن في الدفاع عن إسرائيل ضد الغارات الجوية.

أسوأ مواجهة

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية: في الواقع، هذا جدول أعمال مجموعة السبع مُرتبك في الوقت الذي يتسابق فيه قادة العالم لتهدئة أسوأ مواجهة بين تل أبيب وطهران منذ عقود. يحث ترامب إسرائيل منذ شهور على عدم مهاجمة إيران، بينما يعمل على التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لوقف تخصيب اليورانيوم. كان من المقرر إجراء المزيد من المحادثات يوم الأحد، ولكن من غير المتوقع الآن المضي قدمًا.

وستتجه جميع الأنظار إلى ترامب في الأيام المقبلة، لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة - أقرب حليف لإسرائيل - ستدعو إسرائيل إلى كبح جماح هجومها. لم تشارك الولايات المتحدة حتى الآن في أي هجمات مشتركة مع تل أبيب، لكنها تنقل سفنًا حربية وأصولًا عسكرية أخرى إلى الشرق الأوسط. سيسعى السير كير، الذي نجح في إبرام أول صفقة تجارية مع ترامب، إلى الاستفادة من "علاقته الجيدة" مع الرئيس الأمريكي في قمة مجموعة السبع للضغط من أجل خفض التصعيد في الشرق الأوسط، كما يأمل في استغلال القمة لمواصلة مناقشة مصالح أوكرانيا مع ترامب، وطرح احتمالات فرض عقوبات على روسيا مجددًا.

حضور زيلنسكي

وقال رئيس الوزراء على متن الطائرة المتجهة إلى كندا: "سيكون الرئيس زيلينسكي حاضرًا، وهذا يُتيح لنا فرصة جيدة للنقاش مجددًا كمجموعة".

وأضاف: "وجهة نظري الراسخة هي أننا بحاجة إلى إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات من أجل وقف إطلاق نار غير مشروط. لم يكن هذا الأمر سهلًا. لكننا بحاجة إلى أن نكون واضحين بشأن ما نحتاجه للوصول إلى طاولة المفاوضات، وإذا لم يحدث ذلك، فستكون العقوبات بلا شك جزءًا من نقاش قمة مجموعة السبع".

لكن عدم تخطيط القادة لبيان مشترك - وثيقة تُحدد ما اتفقوا عليه - يُشير إلى الكثير. عندما اجتمعوا آخر مرة مع ترامب في كندا لحضور قمة مجموعة السبع عام ٢٠١٨، اختلف الرئيس الأمريكي بشكل حاد مع جاستن ترودو عندما هدد الرئيس الكندي السابق بالرد على الرسوم الجمركية الأمريكية ورفض التوقيع على اتفاقية مجموعة السبع.

الولاية 51

ومنذ ذلك الحين، تحدث ترامب عن رغبته في تحويل كندا إلى الولاية رقم ٥١ في الولايات المتحدة، وهو اقتراح ساعد في دفع الحزب الليبرالي إلى ما هو أبعد من منافسيه المحافظين والعودة إلى السلطة في الانتخابات الكندية الأخيرة، حيث وقف مارك كارني على قائمة مواجهة عدوان ترامب.

ومع كل هذا الخلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها، من الصعب رؤية أين يمكن إحراز تقدم خلال اليومين المقبلين. لكن ما سيتفق عليه هؤلاء القادة هو الحاجة إلى تهدئة التوتر في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من كل عدم القدرة على التنبؤ بهذه العلاقات، فإن المؤكد هو شعور بالإلحاح بشأن إيران وإسرائيل قد يجد هؤلاء الحلفاء المتباينين ​​بشكل متزايد على أرضية مشتركة.