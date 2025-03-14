إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه أجرى محادثة مثمرة مع نظيره الروسي، مشيرا إلى أن هناك احتمالا كبيرا جدا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب عبر منصة "تروث سوشيال"، "أجرينا مناقشات مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، وهناك احتمال كبير جدا أن تنتهي هذه الحرب المروعة والدموية أخيراً"، مضيفاً "لكن في هذه اللحظة تحديدًا، آلاف الجنود الأوكرانيين محاصرون بالكامل من قبل الجيش الروسي، وفي وضعٍ حرج للغاية".

كما قال "لقد طلبت من الرئيس بوتين إنقاذ أرواحهم. ستكون هذه مجزرة مروعة، لم نشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية".

ويحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين على قبول مقترح لوقف إطلاق النار تفاوضت عليه واشنطن مع أوكرانيا.

وأعلن بوتين، أمس الخميس، تأييد بلاده للهدنة في أوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود فوارق دقيقة حول هذا الأمر.

فيما ردت أوكرانيا على بوتين بالقول إن قبولها بهدنة 30 يوماً كان تنازلاً لإظهار رغبتها في السلام.

يذكر أن آخر مكالمة هاتفية كانت بين بوتين وترامب في 12 فبراير، حيث ناقشا وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا والعلاقات الثنائية وعددا من الموضوعات الأخرى، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات وعقد لقاء شخصي لم يحدد موعده حتى الآن.