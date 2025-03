إيلاف من واشنطن: اقتحم حوالي مئتي ناشط ومناصر في منظمة يهودية أميركية مؤيدة للفلسطينيين الخميس برج ترامب في نيويورك التابع للرئيس الأميركي الذي اتّهموه بقمع حرية التعبير.

وارتدى المحتجّون أقمصة حمراء كتب عليها بالأبيض في إشارة إلى شعار دونالد ترامب "لنجعل أميركا عظيمة من جديد" واقتحموا البرج الخاضع لحماية مشددة والواقع في مانهاتن لبسط لافتات وإطلاق شعارات مناوئة لصاحبه، بمبادرة من منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام".

Jewish protesters have occupied Trump Tower demanding the release of Mahmoud Khalil, a pro-Palestine protester studying at Columbia University.



Khalil was arrested on 8 March and faces deportation for what President Trump describes as 'pro-terrorist, anti-Semitic, anti-American… pic.twitter.com/wedeHN5Mki