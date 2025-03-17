إيلاف من لندن: أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني عن أن أكثر من 30 دولة انضمت إلى "تحالف الراغبين" للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويوم السبت، اجتمع قادة من 26 دولة غربية - بالإضافة إلى زعيمين من الاتحاد الأوروبي والأمين العام لحلف الناتو - في مكالمة افتراضية استضافها السير كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني بعد أن وافق رئيس أوكرانيا على اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 30 يومًا.

وقال المتحدث إن القادة العسكريين سيجتمعون يوم الخميس لمناقشة "المرحلة العملياتية" التالية لحماية أوكرانيا كجزء من قوة حفظ السلام في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

واليوم الاثنين، كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء أنهم يتوقعون الآن مشاركة "أكثر من 30" دولة في التحالف - لكنه لم يكشف عن الدول الأخرى التي انضمت منذ يوم السبت.

وقال إن أدوارهم ستكون مختلفة، ولن تتضمن جميعها إرسال قوات للمشاركة في قوة حفظ السلام، والتي أكد السير كير والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المملكة المتحدة وفرنسا ستكونان جزءًا منها.

وأضاف: "الأمر يتجاوز مجرد إرسال قوات، وسيشمل المساهمة بطرق أخرى".

الرد العسكري

وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيُسمح للقوات البريطانية التي أطلقت عليها روسيا النار في أوكرانيا بالرد، قال المتحدث: "من الجدير بالذكر أن روسيا لم تطلب من أوكرانيا ذلك عند نشر قواتها. لدينا اجتماعات تخطيط عملياتي تُعقد حاليًا."

وأضاف أنه لا يعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة - الغائبة عن التحالف بشكل ملحوظ - ستنضم إلى اجتماع القادة العسكريين يوم الخميس، لكنه قال إن المملكة المتحدة تُجري "مناقشات منتظمة مع نظرائها الأميركيين".

وكان القادة المشاركون في اجتماع السبت من: أستراليا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وأيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة.

كما انضم إلى الاجتماع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، أنطونيو كوستا.