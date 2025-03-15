إيلاف من لندن: أكدت قمة افتراضية استضافها رئيس الوزراء البريطاني السير كر ستارمر، اليوم السبت، لما يعرف بـ"تجمع الراغبين" أكدنا على الالتزام الرسخ بالوقوف جنبًا إلى جنب مع أوكرانيا، حاضرًا ومستقبلًا.

وتنشر (إيلاف) نص بيان أصدره مقر رئيس الحكومة البريطانية (10داونينغ ستريت) عن القمة، وقال البيان: "أكدنا التزامنا الراسخ بالوقوف جنبًا إلى جنب مع أوكرانيا، حاضرًا ومستقبلًا. ورحبنا بجهود الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي وفريقيهما التفاوضيين لتحقيق اختراق ملحوظ في اتفاق السلام في جدة هذا الأسبوع، والتزام الرئيس زيلينسكي بالمقترح الأمريكي لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط لمدة 30 يومًا، رهنًا بموافقة روسيا".

وأضاف: " اتفقنا على أن الكرة الآن في ملعب روسيا، وعلى الرئيس بوتين أن يثبت جديته بشأن السلام ويوافق على وقف إطلاق النار على قدم المساواة. إن تردد الكرملين ومماطلته بشأن اقتراح الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار، واستمرار الهجمات الوحشية الروسية على أوكرانيا، يتعارضان تمامًا مع رغبة الرئيس بوتين المعلنة في السلام".

وتابع البيان: أكدنا التزامنا بأمن أوكرانيا على المدى الطويل، واتفقنا على أن أوكرانيا يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها وردع أي عدوان روسي مستقبلي.

إن الترتيبات الأمنية القوية والموثوقة هي أفضل سبيل لضمان أن ينتهي أي اتفاق بسلام دائم. وقد اتفقنا على أن يجتمع المخططون العسكريون مجددًا في المملكة المتحدة هذا الأسبوع لوضع خطط عملية لكيفية دعم جيوشنا لأمن أوكرانيا في المستقبل. وسنعزز دفاعات أوكرانيا وقواتها المسلحة، وسنكون على أهبة الاستعداد للانتشار كـ"تحالف الراغبين" في حال التوصل إلى اتفاق سلام، للمساعدة في تأمين أوكرانيا برًا وبحرًا وجوًا.

مراقبة صارمة

وقال البيان: وفي حال وقف إطلاق النار، أكدنا على ضرورة وضع ترتيبات مراقبة صارمة، لضمان تحديد أي انتهاكات للاتفاق والكشف عنها.

اتفقنا على أنه في حال رفض الرئيس بوتين الموافقة على وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، فسنحتاج إلى تكثيف جهودنا لتعزيز أوكرانيا، وإضعاف الآلة الحربية الروسية، وتكثيف الضغط على الرئيس بوتين لإقناعه بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. ولتحقيق ذلك، سنسرّع دعمنا العسكري، ونشدد عقوباتنا على إيرادات روسيا، ونواصل استكشاف جميع السبل القانونية لضمان دفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا.

وفي الأخير، قال بيان مقر رئيس الحكومة البريطانية: اتفقنا على مواصلة هذه المناقشات كمجموعة في الأيام المقبلة لضمان سلام عادل ودائم في أوكرانيا.