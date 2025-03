إيلاف من القاهرة: في حدث نادر في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، تظاهر مئات المواطنين الغزيين في بلدة بيت لاهيا الشمالية حاملين الأعلام البيضاء، مطالبين بإنهاء حكم حماس ، وحتى بتسليم الرهائن الإسرائيليين.

نُظمت الاحتجاجات أمام المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة. وتساءل أحد المتظاهرين الذين صوّروا الأحداث عن مكان قناة الجزيرة القطرية ومراسلها في غزة أنس الشريف، في إشارة ضمنية إلى امتناع القناة عن انتقاد سياسة حماس، أو تغطية المظاهرات ضد الحركة الفلسطينية.

Anti-Hamas protests in Gaza: short snippets



Here we can see hundreds of people, some holding a white flag, with the cameraman saying:



"The people here are calling to free the 'prisoners' so we can remain alive... Hamas is demanding our people to remain steadfast. But how can we… pic.twitter.com/fnt6PjVtjc