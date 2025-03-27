إيلاف من لندن: أعلن حزب المعارضة الرئيسي في جنوب السودان اعتقال زعيمه، رياك مشار، في الوقت الذي دعت فيه الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاقية عام 2018 التي أنهت الحرب الأهلية في البلاد.

وحذرت الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي من أن البلاد تتأرجح على شفا حرب أهلية متجددة بعد القتال في الشمال بين جماعة مسلحة متحالفة مع السيد مشار والقوات الحكومية.وقال المتحدث باسم المعارضة، بال ماي دينغ، في خطاب مصور لوسائل الإعلام مساء الأربعاء، إن السيد مشار "قيد الحبس من قبل الحكومة"، وإن حياته "في خطر".

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، في أعقاب ورود تقارير عن اعتقال السيد مشار، إنه ينبغي على جميع الأطراف "ممارسة ضبط النفس والالتزام باتفاقية السلام المُنعشة".

وانتهت الحرب الأهلية في جنوب السودان، التي استمرت خمس سنوات وراح ضحيتها 400 ألف شخص، باتفاقية سلام عام 2018، جمعت الرئيس سلفا كير والسيد مشار في حكومة وحدة وطنية.

تصاعد التوترات

وتصاعدت التوترات بين حزبي السيد كير والسيد مشار في فبراير/شباط عندما اجتاح الجيش الأبيض، وهو جماعة مسلحة موالية للسيد مشار، قاعدة عسكرية في ولاية أعالي النيل وهاجم مروحية تابعة للأمم المتحدة.

وردت الحكومة بغارات جوية، محذرة المدنيين في المنطقة التي يتمركز فيها الجيش من مغادرتها وإلا "سيواجهون عواقب".

ولقي أكثر من اثني عشر شخصًا حتفهم منذ بدء الغارات الجوية في منتصف مارس/آذار، وحذرت الأمم المتحدة من تجدد الحرب الأهلية إذا لم يضع القادة مصالح البلاد في المقام الأول.

قال المبعوث الأممي سيد هايسوم في بيانٍ صدر مساء الأربعاء: "الليلة، يقف قادة البلاد على شفا الانحدار نحو صراعٍ واسع النطاق، أو يدفعون البلاد نحو السلام والتعافي والديمقراطية، بروح التوافق الذي تم التوصل إليه عام ٢٠١٨ عندما وقّعوا والتزموا بتنفيذ اتفاق السلام المُجدّد".

ويشار إلى أنه في أوائل مارس/آذار، اعتقلت قوات الأمن عددًا من كبار حلفاء السيد مشار، وهو إجراءٌ أدانه أنصاره ووصفوه بأنه "انتهاكٌ جسيم" لاتفاق السلام.