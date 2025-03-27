إيلاف من واشنطن: أثيرت فوضى عارمة في مطار دالاس فورت وورث بالولايات المتحدة بعدما تعرّت امرأة بالكامل، واعتدت على موظفي المطار.

وحدثت الواقعة يوم 14 مارس الماضي، حيث قامت سامانثا بالما البالغة من العمر 32 عاما، بسلسلة من التصرفات الشاذة التي تم توثيقها بكاميرات الهواتف المحمولة.

وأقدمت المرأة على نزع ملابسها بالكامل، وبدأت بالجري في أرجاء صالة المطار. حاول بعض الموجودين احتواء الموقف، إلا أنها ردت بالاعتداء عليهم. فطعنت مدير أحد مطاعم المطار بقلم رصاص في وجهه ورأسه، كما عضت ذراعه بعنف مما تسبب في نزيف وجروح واضحة.

وانتشر مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المرأة وهي تقوم بسلسلة من الأفعال المثيرة للدهشة. حيث قامت بتحطيم شاشة تلفزيون عرض، ورشقت الماء في الهواء، وبدأت بالرقص بطريقة استفزازية أمام المسافرين. وحاولت إحدى السيدات تقديم معطف لها لتغطية عريها، إلا أن بالما هربت وهي تصرخ بكلمات نابية.

وتمكنت شرطة المطار من السيطرة على الوضع بعد مطاردة قصيرة، حيث عُثر على المرأة مختبئة خلف أحد أبواب الطوارئ وهي مغطاة ببقع دماء.

وأفاد تقرير الشرطة بأن الدماء تعود لضحايا اعتداءاتها. وعند استجوابها، اعترفت بأنها لم تتناول جرعة الدواء الموصوف لها في ذلك اليوم، دون أن توضح نوع الدواء أو حالتها المرضية.

وادعت أنها كانت مسافرة برفقة ابنتها البالغة 8 سنوات، رغم عدم وجود أي طفلة معها. كما أشارت إلى أنها "آلهة الحب فينوس".

في غضون ذلك، أصدرت النيابة العامة في دالاس قرارا باحتجاز المرأة لتقييم حالتها العقلية. كما وجهت لها تهمة الاعتداء الخطير باستخدام سلاح مميت، في إشارة إلى قلم الرصاص الذي استخدمته في الاعتداء. من المتوقع أن تخضع لفحوصات طبية ونفسية شاملة قبل تحديد موعد محاكمتها.

