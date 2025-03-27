إيلاف من القاهرة: غرقت غواصة سياحية قبالة الغردقة المصرية في البحر الأحمر اليوم الخميس كان على متنها 45 سائحا روسيا، لقي 4 منهم مصرعهم.

وقالت القنصلية الروسية في الغردقة في بيان لها: "في يوم 27 مارس حوالي الساعة 10:00 وعلى مسافة 1 كم من الشاطئ، تعرضت الغواصة الترفيهية "سندباد" التابعة للفندق الذي يحمل نفس الاسم للغرق فيما كانت برحلة غوص بمنطقة الشعاب المرجانية".

وتابعت القنصلية: "بالإضافة إلى أفراد الطاقم، كان على متنها 45 سائحا بينهم قاصرون وجميعهم مواطنون روس نظمت رحلتهم شركة "بيبليو جلوبس". وحسب التقارير الأولية تعرض 4 سياح للغرق وتم إنقاذ معظم من كانوا على متن الغواصة ونقلهم إلى الفنادق ومستشفيات الغردقة وحالتهم الصحية لا تدعو للقلق".

وأفادت صحيفة "المصري" بأن الغواصة كانت تقل نحو 44 راكبا وغرقت أمام أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة، وأن 6 من ركابها لقوا مصرعهم و9 أصيبوا بينهم 4 حالتهم خطرة، فيما تم إنقاذ 29 آخرين.