إيلاف من كييف: وصف النائب الأوكرني أرتيوم دميتروك المعلومات التي ينشرها الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي بأنها "هراء" و"مضللة".

جاء ذلك وفقا لما نشره دميتروك بقناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، حيث كتب: "يحاول زيلينسكي الآن بكل الطرق إقناع حاشيته وكتلة الأمن والنخب بأن كل شيء على ما يرام، وأنه باق ولا داعي للقلق".

ووصف النائب تصريحات زيلينسكي بشأن الانتخابات عبر الإنترنت وكذلك ثقته في الفوز بها بأنها هراء. وتابع: "ستكون الانتخابات عادية، عن طريق بطاقات الاقتراع. بل إن موعدها قد تحدد بالفعل. وهو (زيلينسكي) ينشر معلومات مضللة عن صموده لأسباب أمنية شخصية فقط، فهو لا يريد أن تتخلى عنه الأجهزة الأمنية قبل رحيله. عليه أن يرحل أولا، ثم يقول (تدبروا الأمر كما يحلو لكم)".

وقد انتهت ولاية زيلينسكي في 20 مايو 2024، وتم إلغاء انتخابات الرئاسة الأوكرانية العام الماضي بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد. وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا تتجسد الآن في البرلمان ورئيسه.

وكان المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف قد قال في مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون إن الجانب الأوكراني قد وافق بالفعل على إجراء الانتخابات.

