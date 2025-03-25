إيلاف من لندن: كشفت إدارة الأرصاد الجوية البريطاني عن سرّ ظهور دوامة متوهجة في سماء الليل في أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا مساء الاثنين.

ولاحظ مراقبو النجوم من أقصى الشمال حتى الدنمارك وجنوبًا حتى ميلانو في إيطاليا أن الدوامة الشبيهة بالسحابة ظلت مرئية لعدة دقائق قبل أن تتلاشى.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية البريطاني في منشور على موقع X أن الظاهرة ربما تكون ناجمة عن دخان عادم متجمد من صاروخ (سبيس إكس فالكون 9) التابع لإيلون ماسك.

وقال مكتب الأرصاد الجوية: "يبدو أن عمود عادم الصاروخ المتجمد يدور في الغلاف الجوي ويعكس ضوء الشمس، مما يجعله يبدو على شكل دوامة في السماء".

تتشكل هذه الدوامات عندما يتجمد وقود الصاروخ المنبعث من المراحل العليا سريعة الدوران لصاروخ فالكون 9 في الفضاء فورًا بسبب الارتفاع.

وتعكس الدوامات المتجمدة ضوء الشمس نحو الأرض، مما يجعلها مرئية في سماء الليل.

وقال أحد قراء موقع قناة (سكاي نيوز) من بلدة ليثام سانت آنز في لانكشاير إن الدوامة "بدأت كضوء ساطع، ثم شكّلت حلقة ضبابية حولها، ثم شكلت حلزونًا".

وأضاف: "حامت فوق هذه الكنيسة لحوالي خمس دقائق، ثم بدأت تتحرك واختفت".

في غضون ذلك، قالت كيلي ويليامز إن الدوامة "بدأت ضبابية، ثم أصبحت شديدة السطوع قبل أن تبدو وكأنها تدور".

يذكر أن صاروخ (فالكون 9) كان انطلق من فلوريدا حوالي الساعة 5:50 مساءً (1:50 مساءً بالتوقيت المحلي) يوم الاثنين في مهمة سرية تابعة للحكومة الأميركية.