إيلاف من لندن: زعم الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن هناك من يخطط لقتله وتدمير شركته للسيارات الكهربائية، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس شركة تيسلا دعوات متزايدة للاستقالة.

عُيّن الملياردير والحليف المقرب لدونالد ترامب مؤخرًا رئيسًا لدائرة كفاءة الحكومة (DOGE) الجديدة، المكلفة بخفض الهدر الحكومي وتقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية.

تسريح جماعي

وحتى الآن، نفذت الدائرة عمليات تسريح جماعي للعمال، وألغت العديد من البرامج الفيدرالية وتمويل البحوث الطبية. وادعى ماسك أن بعض الأفراد "يريدون قتلي" بسبب تصرفات الدائرة.

وقال الملياردير الأميركي في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) مساء الثلاثاء: "اتضح أنه عندما تُسلب من الناس أموالهم التي يتلقونها بطريقة احتيالية، فإنهم ينزعجون بشدة.

وأضاف: ويريدون قتلي لأنني أوقف احتيالهم، ويريدون الإضرار بتيسلا لأننا نوقف الهدر والفساد المريع في الحكومة. حسنًا، أعتقد أنهم أشخاص سيئون. الأشرار يفعلون أشياءً سيئة.

وكرر ماسك ادعاءً أطلقه العديد من المشرعين المحافظين، بمن فيهم الجمهورية اليمينية مارغوري تايلور غرين، التي تُروّج لنظريات المؤامرة.

وتشير النظرية إلى احتمال وجود جماعات يسارية تُنسّق موجة الاحتجاجات والهجمات الأخيرة على سيارات تسلا ووكالاتها.

وقال ماسك: "أعتقد أن هناك قوى أكبر تعمل أيضًا". وأضاف: "من يُموّل ومن يُنسّق؟ لأن هذا أمرٌ جنوني. لم أرَ شيئًا كهذا من قبل."

وجادل بأن تيسلا "شركة مسالمة" و"لم تُلحق الضرر قط".

هناك اضطراب عقلي

وقال ماسك: "لم أفعل سوى أشياء منتجة، لذا أعتقد أن لدينا مختلًا عقليًا... أعتقد أن هناك نوعًا من الاضطراب العقلي".

يأتي هذا بعد أن دعا مدير الثروات روس غيربر، أحد أوائل المستثمرين في تيسلا، ماسك إلى التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أعماله الأخرى وتورطه في إدارة ترامب.

وتمتلك شركة إدارة الثروات التابعة للمليونير ماسك حوالي 260 ألف سهم من أسهم تيسلا - بقيمة حوالي 105 ملايين دولار، أو ما يزيد قليلاً عن 80 مليون جنيه إسترليني.

وقد باع مؤخرًا كمية كبيرة من أسهم تيسلا، لكنها لا تزال تُشكل جزءًا كبيرًا من محفظة شركته، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 2.3 مليار دولار.

وقال غيربر إن تيسلا "أُهملت لفترة طويلة جدًا" وأن سلوك ماسك أدى إلى أن تكون الشركة "في وضع حرج تمامًا".

غضب واسع النطاق

وأثار ماسك غضبًا واسع النطاق في الأشهر الأخيرة، بعد قيامه بحركة شبّهها الكثيرون بتحية هتلر، وتقليصه عددًا كبيرًا من الوظائف الحكومية الأميركية، وإعلانه دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في ألمانيا.

في غضون ذلك، انخفضت القيمة السوقية لشركة تيسلا بأكثر من 800 مليار دولار منذ ديسمبر، وانخفضت بنسبة 4% أخرى في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وتواجه تيسلا أيضًا صعوبات مع انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية في الغرب، وتقديم المنافسين الصينيين خيارات أرخص تجذب العديد من المستهلكين ذوي الميزانيات المحدودة.

وكان غيربر صرح لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أن تيسلا بحاجة إلى رئيس تنفيذي جديد... لقد حان الوقت لشخص ما ليدير تيسلا".