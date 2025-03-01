إيلاف من واشنطن: يبدو أن الملياردير الأميركي المثير للجدل إيلون ماسك، ماض في إنجاب الأطفال.

فبعد تأكيد المؤثرة الأميركية الشهيرة آشلي سانت كلير، منذ أسابيع قليلة أنها أنجبت منه طفله الـ 13، قبل 5 أشهر، أطلت شيفون زيليس المديرة التنفيذية لشركة Neuralink، بمفاجأة أخرى.

فقد كشفت أنها رزقت من والد طفليها التوأم Strider وAzure، بطفل آخر يدعى سيلدون ليكورجوس.

وكتبت على حسابها في منصة إكس، أمس الجمعة أنها اتفقت مع ماسك البالغ من العمر 53 عاماً بالكشف عن مولودهما الجديد.

إلا أنها لم توضح متى ولد سيلدون.

قلب من ماسك

في حين اكتفى مالك منصة إكس بالتعليق على تلك التغريدة بإيموجي "قلب".

وكان مؤسس تيسلا وزيليس أعلنا في نوفمبر 2021، أنهما رحبا سرًا بتوأم، (ابن يدعى سترايدر والابنة أزور)، وُلدا قبل أسابيع فقط من ترحيبه مع الموسيقية غرايمز بطفلة تدعى Exa Dark Sideræl، عبر أم بديلة، وفق ما أظهرت حينها وثائق محكمة نشرتها Insider في يوليو 2021.

دعوى حضانة

أتى ذلك، بعدما كشفت سانت كلير أيضا أنها أنجبت منه طفلا يبلغ من العمر 5 أشهر، فيما لم يعلق ماسك.

كما أكدت لاحقا عبر محاميها أن ماسك لم يعترف حتى اللحظة بأبوته، ولم يرد على كافة اتصالاتها، ما دفعها إلى رفع دعوة أبوة وحضانة ضده.

يذكر أن لماسك 13 طفلاً من أربع نساء مختلفات. إذ رزق بخمسة أطفال من زوجته الأولى جوستين ويلسون - أولاً أنجب توأمان فيفيان وغريفين ثم ثلاثة توائم كاي وساكسون وداميان.

كما أنجبت نجمة البوب غرايمز ثلاثة أطفال منه، بينهم الصبي الصغير X، الذي شوهد مع والده في أنحاء البيت الأبيض قبل يومين، والفتاة Exa Dark Siderael، والصبي تكنو ميكانيكوس.

كذلك رزق من شيفون زيليس، بتوأم، Strider وAzure، والآن بولد آخر، ومن آشلي برضيع جديد.