إيلاف من نيويورك: وصفت فيفيان جينا ويلسون، ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسياً ، قطب التكنولوجيا بأنه "طفل مثير للشفقة".

وخلال مقابلة مطولة مع مجلة Teen Vogue نُشرت يوم الخميس، شاركت ويلسون مشاعرها الصريحة حول الرئيس التنفيذي لشركة Tesla عندما سُئلت عما إذا كانت "خائفة" منه.

"إنه رجل بائس، لماذا أخاف منه؟ هل تعتقدون أنه لديه قوة هائلة؟ لا، لا، لا. لا أكترث. لماذا أخاف من هذا الرجل؟ لأنه ثري جداً؟ لا، أنا أرتجف. أوه، أرتجف في حذائي هنا." قالة مازحة.

لا أُبالي بكمية المال التي يملكها أي شخص. لا أُبالي. حقًا لا أُبالي. هو مالك تويتر . حسنًا. تهانينا، سأقوم بمتابعته".

وتحدثت ويلسون أيضًا عن المشاركة السياسية الجديدة لوالدها مع الرئيس ترامب ورد فعلها على توليه رئاسة وزارة كفاءة الحكومة، وقالت :"أرى أشياء عنه في الأخبار وأفكر،" هذا أمر محرج للغاية، ربما يجب أن أنشر عنه وأدينه، "وهو ما فعلته عدة مرات"، قالت.

أشارت ويلسون تحديدًا إلى لفتة قام بها ماسك، البالغ من العمر 53 عامًا، خلال تجمع انتخابي لترامب، شبّهها البعض بالتحية النازية . ونفى كلٌّ من ماسك ورابطة مكافحة التشهير أن يكون قد قلّد التحية الشهيرة .

قالت ويلسون لمجلة "تيين فوغ": "كان هراء التحية النازية جنونيًا، كانت تحية نازية بكل تأكيد. الجمهور يتحمل اللوم بالتساوي، وأشعر أن الناس لا يتحدثون عن ذلك. يجب إدانة هذا الجمهور".

ومع ذلك، قالت ويلسون - التي تعد والدتها الزوجة الأولى لماسك، جوستين ويلسون - إنها "بخلاف ذلك"، لا تزال "لا تهتم به على الإطلاق".

مضيفة :"المزعج أن يربطني الناس به، لم يعد لديّ أي مجال للاهتمام به".

وأكدت ويلسون أنها وماسك لم يتحدثا منذ عام 2020. وقالت للوكالة إنها "لا تواكب" الأطفال الثمانية الذين أنجبهم ماسك من نساء أخريات.

سأقول إنني لا أعرف عدد إخوتي، إن أضفنا إخوتي غير الأشقاء، لا أهتم بما يفعلونه. هذه ليست مشكلتي، أليس كذلك؟"

سبق للطالبة الجامعية أن هاجمت والدها، متهمةً إياه باستخدام تقنية التلقيح الاصطناعي الانتقائي لجنس أطفاله. كما وصفته علنًا بـ"الزاني المتسلسل" ، وزعمت أنها "تبرأت منه".