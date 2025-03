إيلاف من القدس: تستخدم الشرطة الإسرائيلية القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتضربهم باللكمات والركلات، وفي بعض المقاطع ظهر بعض رجال الأمن وهم يحطمون زجاج سيارات تعود للمتظاهرين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بعد عودته للحرب في غزة دون وجود ضمانات لحياة الرهائن، كما أن المظاهرات تهدف إلى الاعتراض على إقالة رونين بار، مدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، خاصة أن اقالته تعرقل الاستمرار في التحقيقات في "فضيحة قطر".

Israeli police disperse protesters near Netanyahu's residence in Jerusalem, opposing the dismissal of Israeli Security Agency (Shin Bet) director Ronen Bar. Democratic Party leader Yair Golan is seen being assaulted by the police during the protest. pic.twitter.com/vRNiw0JXOn — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) March 20, 2025

إقالة رونين بار .. فماذا عن "فضيحة قطر"؟

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، فجر الجمعة، أن الحكومة صوتت بالإجماع على إنهاء ولاية رونين بار كرئيس لجهاز الأمن العام (الشاباك).

ومن المقرر أن ينهي بار مهامه في العاشر من أبريل/نيسان أو عندما يتم تعيين رئيس جديد للشاباك، أيهما يأتي أولا.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في البداية إنه سيطرح على مجلس الوزراء اقتراح إقالة بار قبل نحو 18 شهرا من انتهاء فترة ولايته مساء الأحد.

ويأتي قرار رئيس الوزراء في ظل تحقيقات يجريها جهاز الأمن العام (الشاباك) مع مساعدي نتانياهو الذين يشتبه بتورطهم في قضية قطر غيت.

مظاهرات ضد إقالة رونين بار

وتظاهر مئات الإسرائيليين أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس قبل تصويت مجلس الوزراء على إقالة بار. وبعد وقت قصير من الإعلان، تقدمت حركة جودة الحكم بالتماس إلى المحكمة العليا للعدل ضد قرار الفصل.

ضرب سياسي كبير في المظاهرات

وقد تم إلقاء رئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان على الأرض من قبل ضابط شرطة خلال احتجاج خارج منزل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وفقاً لما رصدته مواقع وحسابات ومنصات سوشيال ميديا إسرائيلية مساء الخميس.

اتسمت الاحتجاجات الكبيرة من أجل الرهائن وضد إقالة رونين بار، مدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) في القدس وتل أبيب هذا الأسبوع باستخدام مكثف للقوة من قبل الشرطة، بما في ذلك قيام الضباط بلكم وركل المتظاهرين وتفريق المجموعات بعنف.

وردًا على طلب التعليق، قالت شرطة إسرائيل إن الضباط تصرفوا في حدود سلطتهم لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يخلون بالنظام العام ويعملون على الالتفاف حول حواجز الشرطة.

وأظهرت مقاطع موثقة من الاحتجاجات يومي الأربعاء والخميس أن ضباط الشرطة ألقوا المتظاهرين على الأرض، وسحبوهم على الأرض، ودفعوهم على بعضهم البعض.

وأظهر مقطع فيديو نشرته منظمة "فيولانس إسرائيل"، وهي منظمة توثق العنف في الاحتجاجات، يوم الأربعاء، مجموعة من ضباط الشرطة يحيطون بمتظاهر ملقى على الأرض، بينما يضغط أحد الضباط بركبته على رقبة الرجل.

For three consecutive days, protests against Netanyahu continued in Tel Aviv and Jerusalem despite bad weather and rain. Israeli police responded by attacking demonstrators, damaging their vehicles, and arresting several.pic.twitter.com/ypM3V6QGBZ — Suppressed News. (@SuppressedNws) March 20, 2025

وفي مقطع فيديو آخر، قال رجل والدماء تنزف على وجهه إنه تعرض للضرب على يد الشرطة بعد أن وصفهم بـ "المجرمين الذين يرتدون الزي الرسمي".

استخدمت الشرطة أيضًا مدفع مياه لإطلاق مياه "الظربان"، وهي طريقة غير قاتلة للسيطرة على الحشود. وقال المتظاهرون إن مدفع المياه أصاب شخصين على الأقل.

ضرب يائير جولان

تم إلقاء يائير جولان، زعيم الحزب الديمقراطي، على الأرض من قبل ضابط شرطة خلال احتجاج يوم الخميس خارج منزل رئيس الوزراء في شارع عزة.

"لا تقلقوا، أنا بخير"، كتب غولان على تويتر. "بعد 38 عامًا في جيش الدفاع الإسرائيلي، لن تُوقفني أو تُوقفنا بضع دفعات. الآن نواصل القتال؛ لا تتوقفوا لحظة. سنوقف الإصلاحات القضائية. سنُعيد الرهائن".

أدان زعيم المعارضة يائير لابيد الحادث. وقال إن غولان، نائب رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق ورئيس حزب معارض، ما كان ينبغي أن يُصاب أثناء احتجاجه من أجل الديمقراطية الإسرائيلية. ودعا المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، داني ليفي، إلى التحقيق في الحادث.

كما تم دفع عضو الكنيست عن حزب العمل جلعاد كريف أثناء احتجاجه بالقرب من منزل رئيس الوزراء، حيث صرخ المتظاهرون القريبون على الضباط بأنهم يدفعون عضو كنيست.

هل هي بوادر حرب أهلية؟

وقال رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك إن إسرائيل قريبة جدًا من الحرب الأهلية. وأضاف أن "الانقسام في الأمة هائل، ولا يتم بذل أي جهد لمداواته، والجميع يحاول تفاقمه".

وقال رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك في مقابلة مع القناة 12 يوم الخميس: "إسرائيل قريبة للغاية من حرب أهلية". وأدلى بهذا التعليق عندما سئل عما إذا كانت إسرائيل "على بعد لحظة من حرب أهلية".

وأضاف أن "الانقسام في الأمة هائل، ولا يتم بذل أي جهد لمداواته، والجميع يحاول تفاقمه".

وأضاف "اليوم هناك احتجاجات، فتمر سيارة عبرها وتدهس شخصا، وغداً يكون هناك إطلاق نار، وبعد غد تسيل الدماء".

وبحسب باراك فإن "هناك العديد من الخطوط الحمراء التي تجاوزناها بالفعل، وهي خطوط لم أتخيل مطلقا أننا سنصل إليها".

خط أحمر يقول: "لن نُشكّل لجنة تحقيق حكومية". خط أحمر يقول: "المستشار القانوني يقول، وماذا في ذلك؟" الدولة العميقة هي البيروقراطية التي تُملي على المسؤولين المنتخبين ما يجب فعله. لقد وصلنا اليوم إلى مرحلة، أيًا كان ما تقرره المحكمة إذا كان متوافقًا مع آرائنا، سنُطبّقه.