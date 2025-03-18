إيلاف من القدس: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مقتل عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في غارات إسرائيلية استهدفت القطاع، من بينهم رئيس الحكومة عصام الدعليس. وأكد البيان أن القصف أسفر أيضًا عن مقتل وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، ومدير عام جهاز الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان.

في غضون ذلك، كشفت حركة "حماس" عن مقتل رهينة إسرائيلي وإصابة آخرين خلال الغارات الإسرائيلية المكثفة، متهمة تل أبيب بانتهاك وقف إطلاق النار واستئناف العدوان. كما أكد مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة الإسرائيلية خططت مسبقًا لاستئناف الحرب منذ تولي رئيس الأركان الجديد إيال زامير منصبه، رغم استمرار المفاوضات في الدوحة.

وأشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى أن الهجوم الجديد على غزة يأتي ضمن خطة "تدريجية" تهدف إلى القضاء على "حماس" واستعادة الأسرى. من جهتها، أعلنت تل أبيب استعدادها للعودة إلى المفاوضات، لكن هذه المرة "تحت النار"، وسط انتقادات متزايدة من عائلات الرهائن الإسرائيليين التي تتهم الحكومة بالتضحية بأبنائهم.

الغارات العنيفة التي استمرت طوال الليل وحتى صباح الثلاثاء أسفرت عن مقتل أكثر من 350 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، في تصعيد جديد ينهي عمليًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) الماضي.