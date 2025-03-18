إيلاف من القدس: استهدفت الولايات المتحدة مواقع للحوثيين في صنعاء لليوم الثالث على التوالي، تنفيذاً لتعليمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي توعد الحوثي بالجحيم، ويعد هذا الهجوم اليوم الثالث على التوالي من الضربات الأميركية في اليمن.

ومن جانب آخر، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليماته للجيش الإسرائيلي باستئناف العمليات العسكرية من جديد ضد حركة حماس في قطاع غزة، وفقاً لما كشفت عنه مصادر إسرائيلية، ومن المرجح أن تل أبيب تريد استغلال انشغال الحوثي في الضربات الأميركية لتجنب توجيه ضربات لها خلال عودتها للحرب في غزة من جديد.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة تنفذ حاليا ضربات مستهدفة ضد الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت القناة أن الضربات استهدفت مصنع الحديد الحبشي، بالإضافة إلى مناطق إضافية جنوب المجمع الرئاسي.

وأعلن التنظيم الحوثي، الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأميركية هاري إس ترومان، بالإضافة إلى عدد من السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر. ولم يقدم الحوثيون أي دليل على هذه الهجمات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن جماعته لن تتردد في مواصلة ضرب الأهداف الأميركية في المنطقة، وأن حصارها البحري لإسرائيل سيستمر. وأضاف زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في ​​خطاب متلفز: "إذا استمروا في عدوانهم فسنستمر في التصعيد".

نتانياهو يصدر التعليمات للتحرك بقوة ضد حماس

من جانب آخر أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صباح اليوم الثلاثاء، أن نتانياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك "بقوة" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته وجهاز الأمن العام (الشاباك) تنفذان حاليا ضربات واسعة النطاق على أهداف تابعة لحماس في غزة.