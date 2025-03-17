إيلاف من واشنطن: سلم روبرت بريستون موريس (63 عاما) نفسه إلى مسؤولين في مقاطعة أوساج، حيث وجهت إليه اتهامات الخميس بارتكاب خمس تهم تتعلق بأفعال فاحشة أو غير لائقة مع طفل، حسبما قال فيل باتشاراش، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في أوكلاهوما، لوكالة أسوشيتد برس.

وتظهر سجلات المحكمة أن قاضي مقاطعة أوساج حدد كفالة قدرها 50 ألف دولار وأمر موريس بتسليم جواز سفره، ومن المتوقع أن يمثل موريس لأول مرة أمام القاضي في الساعة العاشرة من صباح يوم التاسع من أيار (مايو) حسبما قال باخاراش.

ورفض محامي موريس ماك مارتن التعليق على الاتهامات، لكنه قال إنه يتوقع تقديم إقرار بالبراءة نيابة عن موريس.

واستقال موريس العام الماضي من منصبه كقس لكنيسة غيتواي في ضاحية ساوثليك في دالاس بعد أن اتهمته امرأة بالاعتداء عليها جنسيا في ثمانينيات القرن العشرين.

أخبرت الضحية، المشار إليها في لائحة الاتهام باسم "سي سي"، السلطات أن الاعتداء بدأ عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، وكان موريس مبشر متنقل يقيم في هوميني، أوكلاهوما ، مع عائلته، وفقًا لمكتب المدعي العام. وقالت إن الاعتداء استمر لأربع سنوات.

هل هي العدالة في نهاية المطاف؟

وقالت سيندي كليمشاير، متهمة موريس، في بيان إنها ممتنة للغاية للسلطات التي عملت على جعل الاتهام ممكنا، وأعربت عن أملها في أن "تسود العدالة في نهاية المطاف".

"بعد مرور ما يقرب من 43 عامًا، تمكن القانون أخيرًا من القبض على روبرت موريس بسبب الجرائم المروعة التي ارتكبها ضدي عندما كنت طفلاً"، قال كليمشاير، البالغ من العمر الآن 55 عامًا. "الآن، حان الوقت للنظام القانوني لمحاسبته".

ولا تقوم وكالة أسوشيتد برس عادة بذكر أسماء الأشخاص الذين يقولون إنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي، لكن كلييماشر قالت إنها ترغب في إدراج اسمها.

السجن لمدة 20 عاماً؟

عُرف موريس بنشاطه السياسي. استضافت الكنيسة ترامب في حرمها بدالاس عام 2020 لمناقشة العلاقات العرقية والاقتصاد. وكان أيضًا عضوًا في اللجنة الاستشارية الروحية لترامب والمجلس الاستشاري التنفيذي للإنجيليين خلال ولايته الرئاسية الأولى، وانضم إلى جهود حشد المحافظين والإنجيليين لدعم حملة ترامب الرئاسية الناجحة لعام 2024.

وقال مكتب المدعي العام إن موريس قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن عن كل واحدة من التهم الخمس.