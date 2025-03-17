إيلاف من الرباط : يزور الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية ، قائد المنطقة الجنوبية، حاليا المملكة العربية السعودية في اطار زيارة عمل تمتد ما بين 16 و21 مارس الجاري.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية عقد أثناء هذه الزيارة اجتماعا مع الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، حيث تمت مناقشة مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي تحت قيادة قائدي البلدين.

وبهذه المناسبة، يضيف البيان ، أشاد المسؤولان بمستوى علاقات الصداقة والتعاون الجيد القائم بين القوات المسلحة للمملكتين السعودية والمغربية وكذا بالحصيلة الإيجابية التي حققها تعاونهما الثنائي المثمر.

وتضمنت أنشطة الفريق أول بريظ للمملكة العربية السعودية زيارة لمقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، حيث اطلع على المهام وكذا أساليب التنسيق والتعاون بين جميع الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والذي يروم تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلص البيان إلى أن زيارة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، إلى الديار السعودية ولقائه برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، تندرج في إطار دعم علاقات الصداقة والتعاون بين القوات المسلحة الملكية ونظيراتها السعودية، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري الثنائي وكذا بحث السبل الكفيلة لتعميق هذا التعاون ليشمل الميادين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.