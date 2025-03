إيلاف من واشنطن: بينما يقوم ترامب بخفض الوظائف، فإن رحلاته للغولف تكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات، فقد يعتقد البعض أنه يمارس هوايته المفضلة بأموال من جيبه الخاص، ولكنه يفعل ذلك من أموال دافعي الضرائب.

الرئيس الأمريكي يدين "الهدر" ويطرد العمال والموظفين - بينما يستفيد من السفر إلى منتجعاته الخاصة

ليس سراً أن دونالد ترامب يعشق الغولف، وخاصةً في منتجعاته الخاصة. لكن هذه العادة تُكلّف دافعي الضرائب في أميركا عشرات الملايين من الدولارات، حتى مع إدانته للاحتيال وادعائه بخفض الهدر في الإنفاق الفيدرالي.

منذ توليه منصبه، طرد ترامب عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين وحاول إغلاق الوكالات الحكومية، في إطار مساعيه لتفكيك الحكومة من جانب واحد. كما قام بسبع رحلات إلى فلوريدا وملاعب الغولف التي يملكها هناك.

في نهاية هذا الأسبوع، قام ترامب بزيارته السابعة إلى فلوريدا، والسادسة إلى قصره المطل على الواجهة البحرية وناديه الخاص في مار-أ-لاغو منذ تنصيبه في 20 كانون الثاني (يناير).

وكما أشار ريتشارد لوسكومب في صحيفة الغارديان الأسبوع الماضي، فإن زيارات ترامب المتكررة إلى ممتلكاته الخاصة لا تُكلف دافعي الضرائب فحسب، بل تُفيده مباشرةً أيضًا - فقد فرضت شركاته على الحكومة الأميركية تكاليف إيواء عملاء الخدمة السرية وغيرهم من موظفي البيت الأبيض.

بمعنى آخر، يدفع دافعو الضرائب الأمريكيون لمنظمة ترامب مقابل حقها في حماية ترامب وعائلته.

زيادة تكاليف بنسبة 300 %

خلال فترة ولاية ترامب الأولى، سجّلت عقاراته تاريخًا في فرض رسوم زائدة على جهاز الخدمة السرية ، تتجاوز أسعار الفنادق الحكومية المُصرّح بها بنسبة تصل إلى 300%، وفقًا لتقرير صادر عن الديمقراطيين في الكونغرس العام الماضي.

