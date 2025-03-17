إيلاف من واشنطن: بينما يقوم ترامب بخفض الوظائف، فإن رحلاته للغولف تكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات، فقد يعتقد البعض أنه يمارس هوايته المفضلة بأموال من جيبه الخاص، ولكنه يفعل ذلك من أموال دافعي الضرائب.

الرئيس الأمريكي يدين "الهدر" ويطرد العمال والموظفين - بينما يستفيد من السفر إلى منتجعاته الخاصة

ليس سراً أن دونالد ترامب يعشق الغولف، وخاصةً في منتجعاته الخاصة. لكن هذه العادة تُكلّف دافعي الضرائب في أميركا عشرات الملايين من الدولارات، حتى مع إدانته للاحتيال وادعائه بخفض الهدر في الإنفاق الفيدرالي.

منذ توليه منصبه، طرد ترامب عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين وحاول إغلاق الوكالات الحكومية، في إطار مساعيه لتفكيك الحكومة من جانب واحد. كما قام بسبع رحلات إلى فلوريدا وملاعب الغولف التي يملكها هناك.

في نهاية هذا الأسبوع، قام ترامب بزيارته السابعة إلى فلوريدا، والسادسة إلى قصره المطل على الواجهة البحرية وناديه الخاص في مار-أ-لاغو منذ تنصيبه في 20 كانون الثاني (يناير).

وكما أشار ريتشارد لوسكومب في صحيفة الغارديان الأسبوع الماضي، فإن زيارات ترامب المتكررة إلى ممتلكاته الخاصة لا تُكلف دافعي الضرائب فحسب، بل تُفيده مباشرةً أيضًا - فقد فرضت شركاته على الحكومة الأميركية تكاليف إيواء عملاء الخدمة السرية وغيرهم من موظفي البيت الأبيض.

بمعنى آخر، يدفع دافعو الضرائب الأمريكيون لمنظمة ترامب مقابل حقها في حماية ترامب وعائلته.

زيادة تكاليف بنسبة 300 %

خلال فترة ولاية ترامب الأولى، سجّلت عقاراته تاريخًا في فرض رسوم زائدة على جهاز الخدمة السرية ، تتجاوز أسعار الفنادق الحكومية المُصرّح بها بنسبة تصل إلى 300%، وفقًا لتقرير صادر عن الديمقراطيين في الكونغرس العام الماضي.

Why isn’t DOGE cutting out these weekend golf trips to Mar-a-Lago that is costing the American taxpayers $3-4 million ?



Trump should have to pay for his own golf trips, not the American taxpayers. pic.twitter.com/qN9XvJpOCq — IT’S TIME FOR JUSTICE (@LiddleSavages) March 15, 2025

وخلص التقرير إلى أن منظمة ترامب فرضت على جهاز الخدمة السرية رسومًا تصل إلى 1815 دولارًا أمريكيًا لليلة الواحدة للإقامة في فندق ترامب الدولي في واشنطن العاصمة، مُحمّلةً الحكومة الأمريكية رسومًا أعلى بكثير مما فرضه الفندق على "غرف استأجرتها العائلة المالكة القطرية ومصالح تجارية صينية".

من الصعب تحديد المبلغ الدقيق الذي أنفقته الخدمة السرية والوكالات الأخرى على ممتلكات ترامب، نظرًا لأن التقارير والتدقيقات المختلفة تركز على فترات زمنية محددة بدلاً من سنواته الأربع الكاملة في منصبه. وقد قدرت مجموعة المراقبة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" (كرو) أن الخدمة السرية دفعت ما يقرب من مليوني دولار لممتلكات ترامب.

زار ترامب ممتلكاته 547 مرة خلال فترة ولايته الأولى، وهو رقم مذهل، وفقًا لتحليل أجرته كرو . وشمل ذلك 145 رحلة إلى مار إيه لاغو، و328 زيارة إلى ملاعب ترامب للغولف المتنوعة، و33 زيارة إلى فندق ترامب في واشنطن، الذي باعته شركته في عام 2022، لكنها تتفاوض الآن لإعادة شرائه .

ملعب الغولف هو البيت الأبيض الشتوي

تتجاوز تكلفة رحلات ترامب إلى مار إيه لاغو، التي يسميها "البيت الأبيض الشتوي"، على دافعي الضرائب الأمريكيين بكثير تكلفة استئجار غرف لحرس الرئيس.

وقد قدر تقرير صادر عام 2019 عن مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)، والذي فحص أربع رحلات قام بها ترامب إلى منتجعه في بالم بيتش خلال فترة ولايته الأولى، التكلفة الإجمالية بنحو 13.6 مليون دولار ، أي حوالي 3.4 مليون دولار لكل زيارة.

ويشمل ذلك نقل طائرة الرئاسة، إلى جانب طائرة شحن منفصلة تحمل موكب الرئيس، بين واشنطن ومطار بالم بيتش الدولي. ومع سبع رحلات حتى الآن في ولايته الحالية، من المرجح أن تكون الحكومة الأمريكية قد أنفقت بالفعل أكثر من 23 مليون دولار على رحلات ترامب للغولف.

بعبارة أخرى، يدفع دافعو الضرائب الأميركيون لمنظمة ترامب مقابل الحق في حماية ترامب وعائلته.

وهذا التقدير لا يشمل التكاليف الكاملة التي يتحملها دافعو الضرائب. ولا يشمل تقرير مكتب المحاسبة العامة الأموال الفيدرالية الإضافية المخصصة لتعويض وكالات إنفاذ القانون المحلية عن حماية ترامب أثناء وجوده في فلوريدا.

240 ألف دولار يومياً

وقد صرّح ريك برادشو، عمدة مقاطعة بالم بيتش، بأن إدارته تنفق 240 ألف دولار يوميًا لمساعدة جهاز الخدمة السرية في حماية ترامب. وقد طلب برادشو مؤخرًا من مفوضي المقاطعة 45 مليون دولار إضافية لتوفير الأمن لزيارات ترامب خلال الفترة المتبقية من هذا العام، وتطلب المقاطعة من الكونغرس سداد هذه التكاليف.

Congratulations to President Trump on his 27th Club Championship at Trump International Golf Club - a record that will stand the test of time. pic.twitter.com/DB2s2u4hfT — Babe Truth (@veryhotsoup) March 16, 2025

غالبًا ما أجرى ترامب أعمالًا رسمية واصطحب مسؤولين أمريكيين كبارًا آخرين في رحلاته التي تركز على الجولف إلى ممتلكاته - وهو يكرر هذا النمط في وقت مبكر من ولايته الثانية، عندما زار مار إيه لاغو في كل عطلة نهاية أسبوع تقريبًا. ترسل رحلات ترامب المتكررة إلى نوادي الجولف الخاصة به رسالة إلى القادة الأجانب والمديرين التنفيذيين للشركات وجماعات الضغط والجمهوريين في الكونغرس وغيرهم ممن يرغبون في كسب ود إدارة ترامب بأن ممتلكاته مفتوحة للأعمال التجارية. طوال فترة ولايته الأولى، تجنب ترامب الاتهامات بأنه كان ينتهك بند المكافآت في الدستور الأمريكي حيث قبلت شركاته أموالاً من حكومات أجنبية أو جماعات ضغط مرتبطة بها.

تلقت شركات ترامب 7.8 مليون دولار من 20 حكومة أجنبية على الأقل خلال إدارته الأولى، وفقًا لتقرير صادر عن الديمقراطيين في الكونغرس العام الماضي، على الرغم من أن تحليلًا لاحقًا أجرته شركة كرو قد قدر أن المدفوعات من الحكومات الأجنبية بلغت 13.6 مليون دولار .

مليون دولار للعشاء مع ترامب

في مار-آ-لاغو، عُرض على قادة الأعمال مؤخرًا لقاءات فردية مع ترامب مقابل 5 ملايين دولار، بينما دفع آخرون مليون دولار لحضور عشاء على ضوء الشموع مع الرئيس. ويبدو أن هذه الأموال ستُخصص لمبادرة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهي لجنة سياسية كبرى أنفقت أكثر من 450 مليون دولار على حملة ترامب الرئاسية العام الماضي، ومن المتوقع الآن أن تجمع تبرعات لمكتبة رئاسية ستُبنى بعد مغادرة ترامب منصبه.

استمتع رؤساء سابقون بلعب الغولف، بمن فيهم باراك أوباما وجورج دبليو بوش. في الواقع، سخر ترامب، بصفته مواطنًا عاديًا، من أوباما عشرات المرات لمغادرته واشنطن للعب الغولف خلال فترة رئاسته.

في آب (أغسطس) 2016، خلال حملته الرئاسية الأولى، تعهد ترامب بأنه لن يكون لديه الكثير من الوقت للعب الغولف. وقال في تجمع انتخابي في فرجينيا: "سأعمل لديكم . لن يكون لدي وقت للعب الغولف".

بالطبع، قضى ترامب وقتًا أطول بكثير من ولايته الأولى كرئيس في لعب الغولف مقارنةً بأوباما. ومشكلة ترامب لا تكمن في كثرة لعبه أو عدد عطلات نهاية الأسبوع التي يأخذها. ولأن ترامب يرفض التخلي عن ملكية أعمال عائلته، فإن رحلاته المتكررة للعب الغولف تتجاوز الإنفاق الحكومي المشكوك فيه - فالرئيس يُثري نفسه من خلال المدفوعات التي تُقدمها الوكالات الأمريكية إلى منتجع مار-أ-لاغو وغيره من ممتلكات ترامب.

ترامب معفى من قوانين تضارب المصالح

الرئيس مُعفى من قوانين تضارب المصالح التي تحظر على الموظفين الفيدراليين اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعود عليهم بالنفع المباشر.

منذ سبعينيات القرن الماضي، التزم رؤساء الولايات المتحدة طواعيةً بهذه القوانين، ووضعوا ممتلكاتهم المالية في صندوق استئماني أعمى. لكن ترامب رفض التخلي عن مصالحه التجارية الواسعة خلال ولايته الأولى، مما خلق شبكةً من تضارب المصالح والفساد المحتمل.

اليوم، أصبح ترامب أكثر جرأةً على تجاهل القوانين والأعراف الأميركية التي وضعها الرؤساء السابقون، ويعود ذلك جزئيًا إلى حكم المحكمة العليا الصادر العام الماضي والذي خلص إلى أن ترامب يتمتع "بحصانة افتراضية من الملاحقة القضائية على جميع أفعاله الرسمية".

منذ توليه منصبه في كانون الثاني (يناير)، سارع ترامب وحلفاؤه، وخاصةً الملياردير إيلون ماسك ، إلى تفكيك العديد من الضمانات التي وُضعت بعد فضيحة ووترغيت لمراقبة الفساد الحكومي ومعاقبة المسؤولين المتورطين في انتهاكات أخلاقية.

أقال ترامب 17 مفتشًا عامًا كانوا يعملون كمراقبين على الوكالات الفيدرالية، وألغى وحدةً في وزارة العدل أُنشئت عام 1976، بعد فضيحة ووترغيت، لمقاضاة قضايا الفساد العام.

في ولايته الأولى، لم يُعانِ ترامب من أي عواقب لكثرة لعبه للغولف ، واستغلاله الرئاسة لإثراء نفسه وعائلته.

أما الآن، فيبدو أنه عازم على قضاء المزيد من الوقت في التنقل ذهابًا وإيابًا إلى ملاعب الغولف الخاصة به على حساب دافعي الضرائب، مع تخصيص جزء كبير من هذه الأموال لأعماله التجارية.

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أعدت إيلاف هذا المقال نقلاً عن الغارديان البريطانية - مقال (محمد بزي)

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/mar/17/trump-golf-taxes

محمد بزي هو مدير مركز هاكوب كيفوركيان لدراسات الشرق الأدنى، وأستاذ الصحافة في جامعة نيويورك.