إيلاف من لندن: تحرش بالأطفال وقضى 27 عامًا هاربًا، مُدانًا بعشرات جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال. توفي بعض متهميه قبل أن يواجه العدالة أخيرًا.

أمضى ريتشارد بوروز 27 عامًا هاربًا، لكن أُلقي القبض عليه في مطار هيثرو اللندني لدى عودته من تايلاند عشية عيد ميلاده الثمانين في مارس العام الماضي.

أُدين مدير مدرسة داخلية سابق وقائد كشافة بـ 97 جريمة، بما في ذلك عشرات جرائم الاعتداء الجنسي التاريخية على الأطفال.

أمضى ريتشارد بوروز 27 عامًا هاربًا، يعيش فيما وصفه بـ"الجنة"، بعد فراره من المملكة المتحدة عندما كان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة عام 1997.

أخبر بوروز عائلته أنه عاد لمواجهة متهميه وصانعه - وتقول الشرطة إن الحقيقة هي أنه ببساطة نفد ماله.

عشرات الجرائم

كان قد اعترف سابقًا بعشرات الجرائم التي يعود تاريخها إلى منتصف الستينيات ومنتصف التسعينيات.

استمعت هيئة المحلفين في محكمة تشيستر كراون إلى أن بوروز اعتدى بشكل ممنهج على الأولاد الذين كان على تواصل معهم.

اعترف بوروز بـ 43 جريمة، وأنكر 54 جريمة أخرى، أدانته بها هيئة المحلفين يوم الاثنين.

وقال مارك كونور، القاضي الملكي: "لقد حصل على مناصب ثقة ومسؤولية انتهكها لإشباع رغباته الجنسية مع الصغار".

عمل بوروز مديرًا لمدرسة للمراهقين المضطربين في تشيشاير في ستينيات القرن الماضي. وانخرط لاحقًا في الكشافة ونوادي الراديو للهواة في ميدلاندز.

كان جيمس هارفي في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره عندما صادقه بوروز من خلال انخراطه مع الكشافة البحرية. واعترف بوروز بالاعتداء الفاحش على جيمس في قافلة بعد حضوره عرضًا لسلاح الجو الملكي البريطاني.

الكشف عن الهوية

تنازل جيمس عن حقه في عدم الكشف عن هويته كضحية لجريمة جنسية.

قال لقناة سكاي نيوز: "سبب قيامي بهذا هو على الأقل أن أُظهر حقيقة الأطفال الذين وضعوا ثقتهم بهذا الرجل، منذ سن العاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة. أريد أن يُشوّه اسمه في العالم أمام كل من عرفه وظن أنه بخير.

أعتقد أنه مثير للشفقة بكل معنى الكلمة. لقد حرّكت دوافعه وعواطفه كل ما فعله، ربما طوال حياته، وجعلته يبدو كإنسانٍ مُتخاذلٍ، حقير، شرير، يمكنه، ولو بعد 60 عامًا، أن يفعل هذا بالأطفال، ثم يستيقظ في الصباح ليجد طريقةً لتبرير أفعاله.

أعتقد أنه مثير للشفقة، أعتقد أنه ضعيف. لا شيء في هذا الرجل يستحق سوى الاشمئزاز."

اعتراف ونفي

خلال محاكمته، اعترف بوروز بأنه مُتحرش بالأطفال، لكنه نفى الاتهامات الأكثر خطورة، واصفًا إياها بأنها "مهينة ومُقززة". أُدين بوروز الآن.

استمعت المحكمة إلى أن بوروز كان يعتقد أن أفعاله لم تُلحق أي ضرر بالأطفال.

وعندما كان يخطط للعودة إلى المملكة المتحدة العام الماضي، أخبر شقيقه أن "ليس كل المتحرشين بالأطفال سواء".

وقال مفتش المباحث إيلي أتكينسون من شرطة تشيشاير لقناة سكاي نيوز: "أعتقد أن هذا تعليق مقزز".

وأضاف: "ما نلاحظه عندما نتحدث مع الضحايا هو أن ذلك ألحق ضررًا بالغًا. بالنسبة للغالبية العظمى منهم، كانت تلك أول تجربة جنسية لهم في سن التاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، وهي تجربة تؤثر على الشخص لبقية حياته".

أُلقي القبض على بوروز، وهو من ساتون كولدفيلد، لأول مرة في أبريل/نيسان 1997 ووُجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال. وعندما لم يمثل أمام محكمة تشيستر كراون في ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، صدر أمر اعتقال بحقه.

على مر السنين، وجهت الشرطة العديد من النداءات التلفزيونية للمساعدة في تعقب بوروز عبر برنامج " متابعة الجريم - Crime watch" على قناة بي بي سي. وقد دفع ذلك المزيد من المتهمين إلى التقدم بشكاوى.

انتحال هوية

لكن بوروز غادر المملكة المتحدة. حصل على جواز سفر باسم بيتر ليزلي سميث بعد أن انتحل هوية أحد معارفه المرضى.

خلال إعادة تقييم روتينية للقضية، استخدمت الشرطة برنامجًا للتعرف على الوجوه للتأكد من أن "سميث" هو في الواقع بوروز، وأنه كان يعيش علانية في تايلاند.

وعندما علمت الشرطة بخططه للعودة إلى المملكة المتحدة، سمحت لبوروز بالسفر بجواز سفره المزور حتى يتم القبض عليه فور وصوله.

وتقول شرطة تشيشاير إنها غير قادرة على الجزم بما إذا كان بوروز قد ارتكب جرائم خلال فترة إقامته في الخارج.

وقال المفتش أتكينسون إنه من المحتمل وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بشكاوى.

ربما يكون الأمر كذلك. هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يواجهون قرارات صعبة للغاية بشأن التقدم ببلاغات في قضايا كهذه.

"لن أتفاجأ، بالنظر إلى طول المدة التي أساء فيها بوروز ومستوى إساءته، لو كان هناك المزيد من الضحايا."

كفالة 1997

لدى جيمس هارفي تساؤلات حول سبب منحه الكفالة عام ١٩٩٧. كما يتساءل عما إذا كان بإمكانه بذل المزيد من الجهد للإبلاغ عنه في وقت سابق.

"قد يفكر من يستمعون إليّ الآن 'يا إلهي، كنت سأتصرف بشكل مختلف'، لكن لم تكن لدينا لغة، ولا إطار عمل، ولا فهم، ولا خيال بأن هذا الشخص نفسه قد أساء إلينا، وسيواصل ارتكاب أفعال أسوأ بكثير لشخص آخر."يكاد يكون من المستحيل بالنسبة لي أن أجلس هنا وأقول أتمنى لو فعلت ذلك. لم يكن هناك أي سبيل لذلك، حرفيًا. كنا نعيش في هذا النوع من الجهل والبراءة المذهلين، حيث كان هناك متحرشون مثلهم يعيشون في كل مؤسسة من مؤسساتنا."

أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية