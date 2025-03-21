إيلاف من لندن: أعلن مطار هيثرو البريطاني أنه سيُعاد فتحه اليوم الجمعة بعد إلغاء أكثر من ألف رحلة وتأثر 200 ألف مسافر بالإغلاق الذي حصل بسبب حريق.

وسيُعاد فتح مطار هيثرو لعدد محدود من الرحلات اليوم، ولكن من المرجح أن يستمر الاضطراب لأيام. وستكون رحلات العودة إلى الوطن ونقل الطائرات الأولوية القصوى.

وقال المطار إن الرحلات ستعود كالمعتاد يوم السبت.

ومن بين الجهات التي تُجري تحقيقًا في سبب الحريق، شرطة مكافحة الإرهاب، التي تسببت في "انقطاع كبير للتيار الكهربائي" أدى إلى إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية من وإلى المطار.

وأعلنت الشبكة الوطنية للكهرباء أنه تم التوصل إلى "حل مؤقت" لإعادة الإمدادات إلى العملاء، بما في ذلك مطار هيثرو.

وبعد الساعة الرابعة مساءً بقليل، صرح متحدث باسم مطار هيثرو أن المطار "تمكن من بدء بعض الرحلات بأمان في وقت لاحق من اليوم".

وستكون أولى الرحلات رحلات إعادة إلى الوطن ونقل الطائرات، حيث يعمل مطار هيثرو مع شركات الطيران لإعادة الركاب الذين تم تحويلهم إلى مطارات أخرى في جميع أنحاء أوروبا.

وأضاف المتحدث الرسمي: "نأمل أن نستأنف عملياتنا بكامل طاقتها غدًا، وسنوافيكم بمزيد من المعلومات قريبًا".

وأضاف: "تبقى سلامة ركابنا والعاملين في المطار أولويتنا. وباعتباره أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا، يستهلك مطار هيثرو طاقة تعادل ما تستهلكه مدينة صغيرة، لذا فإن العودة إلى التشغيل الكامل والآمن تستغرق وقتًا. نعتذر عن أي إزعاج سببه هذا الحادث".

وتقول الخطوط الجوية البريطانية إن ثماني رحلات طويلة المدى ستغادر الساعة السابعة مساءً، وستتواصل الشركة مع العملاء "بشكل عاجل" لإبلاغهم بالحضور إلى المطار.

وقالت الخطوط البريطانية: الركاب الوحيدون الذين عليهم التوجه إلى مطار هيثرو هم المسافرون على الرحلات التالية: BA055 إلى جوهانسبرغ، BA057 إلى جوهانسبرغ، BA011 إلى سنغافورة، BA259 إلى الرياض، BA045 إلى كيب تاون، BA059 إلى كيب تاون، BA015 إلى سيدني عبر سنغافورة، وBA249 إلى بوينس آيرس عبر ريو دي جانيرو.

اضطراب كبير

وفي وقت سابق، أعلن المطار أنه يتوقع "اضطرابًا كبيرًا في الأيام القادمة" وحذّر المسافرين من "السفر إلى المطار تحت أي ظرف من الظروف حتى إعادة فتحه". تم تعليق جميع القطارات المتجهة إلى هيثرو.

وعاد التيار الكهربائي جزئيًا إلى المبنى رقم 4، حيث عادت الأضواء في المبنى الرئيسي والمصاعد في موقف السيارات متعدد الطوابق للعمل.

بدأ الاضطراب في وقت متأخر من مساء الخميس عندما تم استدعاء فرق الإطفاء إلى حريق في غرب لندن في محطة كهرباء فرعية تخدم مطار هيثرو وممتلكات محلية.



قدّر موقع Flightradar24 أن 1357 رحلة جوية ستتأثر، وكانت حوالي 120 رحلة متجهة إلى مطار هيثرو عندما أعلن المطار إغلاقه لهذا اليوم. تم تحويل بعضها، بينما تم تحويل البعض الآخر إلى مطارات أخرى في المملكة المتحدة وأوروبا.

يُعد مطار هيثرو أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا، وقد سجل رقمًا قياسيًا بلغ 83.9 مليون مسافر العام الماضي، بمعدل هبوط أو إقلاع طائرة كل 45 ثانية تقريبًا.

وكان الحريق أشبه بفيلم سينمائي. وُصف حريق محطة نورث هايد الفرعية بأنه "كارثي تمامًا" من قِبل سائق شهده الليلة الماضية.

آلاف المسافرين عالقون

وفقًا لبيانات هيئة الطيران المدني، سُجِّلَ وجود حوالي 83,857,000 مسافر في مباني مطار هيثرو بحلول عام 2024. وهذا يعادل حوالي 229,000 مسافر يستخدمون المطار يوميًا.

وصرحت شركة تحليلات الطيران "سيريوم" لصحيفة نيويورك تايمز أنها تعتقد أن ما يصل إلى 290,000 مسافر قد يتأثرون اليوم - وهو عدد كافٍ لملء ملعب ويمبلي ثلاث مرات.

من المتوقع أن يكون للإغلاق الكامل للمطار آثار سلبية على عمليات شركات الطيران حول العالم لعدة أيام قادمة.