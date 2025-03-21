إيلاف من لندن: يتصاعد حجم الأزمة في مطار لندن-هيثرو مع تأكيدات جديدة بأن الإغلاق الكامل الذي بدأ اليوم الجمعة سيؤثر بشكل مباشر على ما لا يقل عن 1,351 رحلة جوية من وإلى المطار، في واحدة من أكبر حالات الاضطراب التي يشهدها قطاع الطيران البريطاني خلال السنوات الأخيرة.

وبينما لا تشمل هذه الحصيلة أي رحلات قد يتم تأخيرها أو إلغاؤها لاحقًا بسبب اختلال مواقع الطائرات وعدم تمركزها في أماكنها التشغيلية المعتادة، يتوقع أن تتسع رقعة الفوضى خلال الساعات المقبلة، مع تعثر جداول شركات الطيران وصعوبة التكيف مع توقف مطار يعد من بين الأكثر ازدحامًا عالميًا.

وكان مطار هيثرو قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن انقطاع واسع للتيار الكهربائي نتيجة حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية غرب لندن، ما أدى إلى توقف كافة العمليات وإغلاق المطار حتى منتصف ليل 21 آذار. وتشير البيانات إلى أن هذا الإغلاق قد يؤدي إلى شلل مؤقت في حركة الملاحة الجوية البريطانية والأوروبية.

الحادث الذي اندلع في شارع نستلز بمنطقة هايز تسبب بإخلاء 150 شخصًا من المنطقة، وشهد تدخل 70 رجل إطفاء و10 سيارات لمواجهة النيران، في حين تم فرض طوق أمني واسع. وتضرر من الحادث أكثر من 16,300 منزل بحسب ما أعلنت "شبكات الكهرباء الاسكتلندية والجنوبية".

وبحسب منظمة "يوروكونترول"، فإن جميع الرحلات إلى مطار هيثرو تم تعليقها، فيما بدأت شركات الطيران بوضع خطط طارئة لتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة في بريطانيا وأوروبا.

هذا الإغلاق غير المسبوق يطال مطارًا احتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث الازدحام في عام 2024 بعد مطار دبي، ما ينذر بأيام عصيبة لقطاع الطيران والمسافرين على حد سواء.