إيلاف من لندن: وفقًا لشركة تحليلات طيران، قد يتأثر ما يصل إلى 290 ألف مسافر اليوم الجمعة بسبب إغلاق مطار هيثرو إثر حريق شب منتصف ليل الخميس - الجمعة.

ويستقبل مطار هيثرو ما يقرب من 84 مليون مسافر سنويًا، أي ما يقرب من ضعف ثاني أكثر مطارات المملكة المتحدة ازدحامًا.

وأفادت شركة تحليلات الطيران "سيريوم" لشبكة (سكاي نيوز) أنه من المقرر أن يسافر ما يصل إلى 290 ألف شخص من وإلى مطار هيثرو اليوم الجمعة، وهو ما يكفي لملء ملعب ويمبلي لكرة القدم، ثلاث مرات.

وتم تقسيم هذا العدد إلى 665 رحلة مغادرة - 145,094 مقعدًا - و669 رحلة وصول - 145,836 مقعدًا.

وأضافت أن الخطوط الجوية البريطانية استحوذت على الحصة الأكبر من هذه الرحلات، بنسبة 51%، تليها فيرجن أتلانتيك ولوفتهانزا.

وكان مسؤولو مطار هيثرو في لندن، أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا، أعلنوا أنه سيُغلق طوال يوم الجمعة، بسبب "انقطاع كبير بالتيار الكهربائي" إثر حريق كبير شبّ في مكان قريب.

وأفاد مطار هيثرو في بيان على منصة إكس (تويتر سابقا): "بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية تُغذي المطار، يشهد هيثرو انقطاعًا كبيرًا للتيار الكهربائي.. للحفاظ على سلامة ركابنا وزملائنا، سيُغلق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 يوم 21 مارس".