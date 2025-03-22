إيلاف من العلا: أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، الجمعة، تعيين عبير بنت محمد العقل رئيسة تنفيذية للهيئة، بعد أن شغلت المنصب منذ أكثر من عام بصفتها "مكلّفة"، لتصبح اليوم أول امرأة تقود رسميًا واحدة من أبرز الهيئات التنموية في المملكة.

العقل التي انضمت إلى الهيئة منذ تأسيسها عام 2017، تولّت عدة مناصب قيادية، وأسهمت في إدارة وإطلاق العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في وضع العُلا على خارطة السياحة والثقافة العالمية، وجعلتها واحدة من أبرز مناطق الجذب في رؤية المملكة 2030.

ويأتي تعيينها في هذا التوقيت ليعكس ثقة مجلس الإدارة في رؤيتها الإدارية والتنموية، ولتكمل المسار الذي بدأته خلال فترة التكليف، والذي اتسم بالتوسع في البنية التحتية السياحية، وتعزيز الشراكات الدولية، والحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية لمحافظة العُلا.