إيلاف من دبي: في ست حلقات، نقدم تحليلًا معمقًا للترامبية، الظاهرة التي غيّرت المشهد السياسي الأميركي.

ضمن هذه الحلقة الثالثة التي تبث بالاتفاق مع "هات بوست"، ننتقل إلى مرحلة حاسمة: كيف قلب ترامب الطاولة داخل الحزب الجمهوري، وسحق خصومه بأسلوب غير مسبوق، ليعيد تشكيل الحزب وفق رؤيته؟

ترامب والجمهوريون.. الدخيل الذي أصبح زعيمًا

يقول د. محمد العضاضي: "ترامب لم يكن جمهوريًا تقليديًا، بل كان دخيلًا على الحزب، لكنه استطاع تحويله إلى حزب على مقاسه". يشير العضاضي إلى أن الحزب الجمهوري، قبل ظهور ترامب، كان يعتمد على نخب سياسية محافظة، تتحدث بلغة دبلوماسية وتحافظ على التقاليد السياسية. "لكن ترامب لم يكن مهتمًا بالتقاليد، بل كان يضرب في كل الاتجاهات، بلا خوف، بلا حسابات"، يوضح العضاضي.

خلال الانتخابات التمهيدية لعام 2016، دخل ترامب سباقًا مليئًا بالمنافسين الجمهوريين المخضرمين، مثل جيب بوش، ماركو روبيو، وتيد كروز. "لكن بدلًا من مناقشتهم، كان يسخر منهم. أطلق عليهم ألقابًا لاذعة، حوّلهم إلى شخصيات هامشية في سباق كان يسيطر عليه بالكامل"، يقول العضاضي. "لم يكن يلعب وفق قواعد السياسة، بل وفق قواعد التلفزيون، والإعلام، والشو. وكان الجمهور يحب ذلك".

تحطيم الخصوم.. سياسة الصدمة والترويع

يشرح العضاضي كيف أن "ترامب لم يكن بحاجة إلى خطط سياسية محكمة، بل كان يعتمد على إثارة العواطف، إشعال الغضب، وتحويل كل من يقف ضده إلى عدو للشعب". لم يكن يهتم بالتفاصيل، بل كان يقدم شعارات ضخمة مثل "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا"، وشعار "أميركا أولًا" الذي يحمل دلالات قومية حادة.

"كل خصم واجهه، دمّره علنًا"، يقول العضاضي. "جيب بوش؟ وصفه بأنه ضعيف وغير قادر على القيادة. ماركو روبيو؟ سخر منه علنًا، وأطلق عليه لقب 'ليتل ماركو'. حتى تيد كروز، الذي كان منافسًا قويًا، لم يسلم من هجوماته الشخصية".

لكن الأخطر، كما يرى العضاضي، لم يكن في طريقته بتحطيم منافسيه فحسب، بل في طريقته بإعادة تشكيل الحزب الجمهوري نفسه. "جعل من الحزب حزبًا قائمًا على الولاء الشخصي له. لم يعد الحزب الجمهوري هو الحزب المحافظ التقليدي، بل أصبح حزب ترامب، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

ترامب وقواعد اللعبة الجديدة

"ترامب فهم شيئًا لم يفهمه السياسيون التقليديون"، يقول العضاضي. "الناس كانوا سئموا من الوعود السياسية التقليدية، كانوا يريدون شخصًا يصرخ، يضرب، يحطم كل شيء. وترامب فعل ذلك تمامًا".

كان الرجل الذي خاطب "أميركا المنسية"، العمال الذين فقدوا وظائفهم، المواطنين الذين شعروا أن الحكومة الفيدرالية تتجاهلهم، والبيض الذين شعروا بأن أميركا لم تعد تشبههم. "هؤلاء لم يكونوا يبحثون عن سياسي كلاسيكي، بل عن مقاتل. وترامب أعطاهم ذلك"، يوضح العضاضي.

من حزب لينكولن إلى حزب ترامب

يختم العضاضي بقوله: "إذا كان الحزب الجمهوري هو حزب أبراهام لينكولن في الماضي، فهو الآن حزب دونالد ترامب".

لقد تغيرت قواعد اللعبة. لم يعد الجمهوريون يتحدثون بنفس اللغة القديمة. صاروا يتحدثون بلغة ترامب، بعنفه، بسخريته، بأسلوبه غير التقليدي. "حتى من يعارضونه داخل الحزب، يخشون مواجهته علنًا، لأنه يعرف كيف يدمّرهم"، يقول العضاضي.

حلقات سابقة:

الحلقة الأولى: د. محمد العضاضي: الهاربون من الله.. قصة تأسيس أميركا المتشددة

الحلقة الثانية: د. محمد العضاضي: نيويورك خرّجته رئيسًا.. كيف صنعته الغابة الخرسانية؟

الحلقة الثالثة: د. محمد العضاضي: كيف دمر ترامب خصومه وأعاد تشكيل الحزب الجمهوري؟

ترقبوا في الحلقة التالية: التمرد على الديمقراطية.. ترامب يرفض الهزيمة ويشعل الفوضى

* تبث "إيلاف" حلقات الدكتور محمد العضاضي بالاتفاق مع "هات بوست" التي تعمل تحت مظلة هتلان ميديا، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.