إيلاف من باريس: قال فيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، في بيانٍ لوكالة فرانس برس نشرته صحيفة لوموند يوم الاثنين: "علمتُ بقلقٍ أن باحثًا فرنسيًا" في مهمةٍ للمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) "كان مسافرًا لحضور مؤتمرٍ بالقرب من هيوستن، مُنع من دخول الولايات المتحدة قبل طرده".

وأضاف الوزير: "يبدو أن السلطات الأميركية اتخذت هذا الإجراء لأن هاتف الباحث تضمن محادثاتٍ مع زملاءٍ وأصدقاءٍ عبّر فيها عن رأيه الشخصي في سياسة البحث العلمي لإدارة ترامب" .

قال بابتيست: "حرية الرأي، وحرية البحث، والحرية الأكاديمية قيمٌ سنواصل التمسك بها بفخر. سأدافع عن حق جميع الباحثين الفرنسيين في الالتزام بها، مع احترام القانون".

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحادثة وقعت يوم 9 آذار (مارس).

وتثير الاجراءات الأمنية الأميركية دهشة العالم الحر، فهي إجراءات تنتمي لما تفعله دول العالم الثالث، في الوقت الذي تجسد أميركا قيم الحرية طوال تاريخها.

وأفاد مصدر آخر لوكالة فرانس برس أن السلطات الأميركية اتهمت الباحث الفرنسي بنشر "رسائل كراهية وتآمرية". وأفادت التقارير بأنه أُبلغ أيضًا بتحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، لكن أُبلغ بأن "التهم أُسقطت" قبل طرده. ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي فورًا لطلب التعليق.

وكان وزير البحث العلمي، بابتيست، صريحًا في انتقاده لإدارة ترامب، وإيلون ماسك ، بسبب إجراء تخفيضات ضخمة على ميزانيات البحث العلمي.

في اليوم نفسه الذي مُنع فيه الباحث من دخول الولايات المتحدة، نشر بابتيست رسالةً يدعو فيها الباحثين الأميركيين إلى الانتقال إلى فرنسا.

وكتب: "العديد من الباحثين المعروفين يتساءلون بالفعل عن مستقبلهم في الولايات المتحدة. من الطبيعي أن نرحب بعددٍ منهم".

وفي اليوم التالي، نشر بابتيست صورة لنفسه في اجتماع افتراضي مع باحث في كلية الطب بجامعة ميريلاند، والذي قرر قبول دعوة من جامعة إيكس مرسيليا للترحيب بالباحثين الذين يرغبون في مغادرة الولايات المتحدة.

في 12 آذار (مارس)، شارك بابتيست مقطع فيديو على قناة X، من ظهور تلفزيوني أعرب فيه عن أسفه للطريقة التي يتم بها "تقييد" الأبحاث المتعلقة بالصحة والمناخ والطاقة والذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

في المقابلة نفسها، قال بابتيست إنه "سمع إيلون ماسك يقول إنه يجب إغلاق محطة الفضاء الدولية في عام 2027. من نتحدث عنه؟ رئيس سبيس إكس ؟ رئيس الإدارة العامة الأمريكية؟ كل هذا غير منطقي".