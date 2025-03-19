إيلاف من القاهرة: دخلت دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي ممر نتساريم في في قطاع غزة مساء الأربعاء، كما أطلق جنود جيش الدفاع الإسرائيلي عمليات برية بهدف إنشاء منطقة عازلة جزئية بين الجزء الشمالي والجنوبي من القطاع، ويأتي ذلك بعد تقارير فلسطينية عن تمركز دبابات إسرائيلية في قطاع غزة .

وفي هذه المرحلة، أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الغزو الأوسع لم يبدأ بعد.

يُعتبر دخول الدبابات إلى نتساريم تدخلاً محدوداً من قِبل جيش الدفاع الإسرائيلي إلى غزة . مع ذلك، لم تُصرّ المصادر على أي فكرة مفادها أن غزواً أوسع سيحدث لاحقاً اليوم أو في الأيام المقبلة.

عملية برية في غزة؟

لا يُعتبر اقتحام دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي لنيتساريم غزوًا شاملًا، ولكنه يُمثل أكبر تصعيد نوعي منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني (يناير).

وأوضح جيش الدفاع الإسرائيلي أيضًا أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شنّ جنوده عمليات برية مُركّزة في وسط وجنوب قطاع غزة، بهدف توسيع المنطقة الأمنية وإنشاء منطقة عازلة جزئية بين شمال القطاع وجنوبه. وفي إطار هذه العملية، استعادت القوات السيطرة ووسّعت نطاقها إلى مركز محور نتساريم.

وفي الوقت نفسه، تقرر أن تتمركز قوات لواء جولاني في القطاع الجنوبي، وتبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ عمليات داخل غزة.