إيلاف من لندن: أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد ظهر الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفها بأنها "مكالمة جيدة جدًا".

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال":: "نحن على المسار الصحيح تمامًا" بعد مكالمة "جيدة جدًا" استمرت حوالي ساعة مع الرئيس الأوكراني.

وقال ترامب: "استند جزء كبير من النقاش إلى المكالمة التي أجريت أمس مع الرئيس بوتين من أجل تنسيق طلبات واحتياجات كل من روسيا وأوكرانيا". وأضاف: "نحن على المسار الصحيح تمامًا".

وقال أيضًا إنه سيطلب من وزير الخارجية، ماركو روبيو، ومستشاره للأمن القومي، مايك والتز، "تقديم وصف دقيق للنقاط التي تمت مناقشتها". وأضاف ترامب: "سيصدر هذا البيان قريبًا".