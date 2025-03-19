إيلاف من لندن: يسعى الأمير الأردني فيصل بن الحسين، شقيق الملك عبدالله الثاني، إلى أن يصبح أول رئيس للجنة الأولمبية الدولية من الشرق الأوسط.

وقال تقرير إن سعي الأمير الأردني لأن يصبح أول رئيس للجنة الأولمبية الدولية من الشرق الأوسط يحمل أبعادًا جيوسياسية لترشحه لا سيما في ظل الحرب الدائرة.

ويتطلب الأمر جهدًا رياضيًا لوضع أفراد العائلة الملكية الأردنية في مثل هذا الوضع غير المألوف - السعي للانتخاب بدلًا من مجرد وراثة العرش.

لذا، أمضى الأمير الأردني فيصل الحسين الأشهر الستة الماضية في حملة انتخابية، ضمن قيود صارمة، لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية.

ويُشيد شقيق الملك عبد الله الثاني بمزايا الانتماء إلى عائلة ملكية في سعيه لكسب أصوات أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية البالغ عددهم 111 عضوًا، بمن فيهم الأميرة آن والأمير ألبرت أمير موناكو.

ويقول لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية: "لقد وُلدتُ في عائلة مُخلصة للخدمة".

منافسة قوية

ويتنافس ستة منافسين، بمن فيهم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو، في التصويت الذي سيُجرى في اليونان يوم الخميس.

إن سعيه لأن يصبح أول رئيس للجنة الأولمبية الدولية من الشرق الأوسط يحمل أبعادًا جيوسياسية لترشحه ولهذه المقابلة، لا سيما في ظل الحرب الدائرة.

وقال الأمير فيصل: "لقد رأينا قوة الرياضة في قدرتها على التعافي بشكل خاص، وفي تحقيق السلام والوحدة في العالم". وأضاف: "لن تحل الرياضة الحروب، لكنها أداة رائعة للتعافي".

ومع ذلك، يتحول التركيز إلى عام 2036، وتحديد موعد دورة الألعاب الصيفية التي لم يُعلن عن مُضيف لها بعد.

أكبر حدث رياضي

قد يتطلب تنظيم الشرق الأوسط لأكبر حدث رياضي متعدد الرياضات على وجه الأرض تأجيل موعده الصيفي المعتاد بين شهري يوليو وأغسطس إلى وقت أبكر أو لاحق من العام، حيث تكون درجات الحرارة أقل.

تُطرح قطر والمملكة العربية السعودية كمرشحتين محتملتين لاستضافة الألعاب، بعد أن أنشأتا البنية التحتية اللازمة لاستضافتهما كأس العالم للرجال سابقًا ومستقبلًا.

وقال الأمير: "أحد التحديات التي نواجهها حاليًا مع التقويم الحالي هو أنه ليس بيئة مناسبة لإقامة الألعاب الأولمبية".

وأضاف: لذا، أحد الأمور التي أقترحها كرئيس للجنة الأولمبية الدولية هو العمل مع الاتحادات الدولية لمزيد من المرونة. هذا سيسمح ليس فقط لدول منطقتنا، بل لجميع أنحاء العالم، بمنحها فرصة استضافة مباراة محتملة".

وقال الأمير: وأعتقد أن الخيال والحماس اللازمين للقيام بذلك هما جزء من الإرث الأولمبي، وهو ما نرغب في رؤيته."

"ليس من أجل الإقصاء"

على عكس شقيقه الأمير علي - الذي يرأس الاتحاد الأردني لكرة القدم - يعارض الأمير فيصل منع إسرائيل من المشاركة في الرياضة.

وقال: "أنا لست مع الإقصاء. أؤمن بالشمول. وفي الوقت الحالي، السبب الوحيد لحظر أي شخص هو انتهاك الميثاق الأولمبي.

ورغم اختلاف آراء الناس حول هذا الموضوع، طالما لم يكن هناك انتهاك للميثاق الأولمبي، فليس لديّ سبب لمنع أي شخص. علينا احترام الميثاق الأولمبي كسابقة.

نتحدث قبل اندلاع الحرب الأخيرة في غزة، ولكن مع تزايد المخاوف بشأن دعوات دونالد ترامب للفلسطينيين لمغادرة القطاع.

اقتراح ترامب

وكان الرئيس الأميركي اقترح أن يستقبل الأردن سكان غزة "لتطهير المنطقة بأكملها" بعد أن حوّلت الحرب القطاع الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة إلى "موقع هدم".

قال الأمير فيصل: "يجب أن يكون ما يريده الشعب الفلسطيني، وليس ما نريده نحن - لا ينبغي أن نكون في وضع يسمح لنا باتخاذ القرارات نيابة عن الآخرين".

وأضاف: "نحن ضد الترحيل القسري أو هجرة أي شعب من أراضيه، وهذا أمر نؤمن به بشدة".

ويصر الأمير فيصل، الذي شغل مناصب عسكرية في الأردن، على أن السيد ترامب "شخص يمكنني العمل معه" بينما تستعد لوس أنجليس لاستضافة دورة ألعاب 2028.

وقال: "آمل أن تكون هذه بداية..." قال: "الحركة نحو السلام بحد ذاتها. لا يُصنع السلام بوقف الحروب أو وقف إطلاق النار.

بل يُصنع ببناء الأمل، والشعور بالعدالة، والشعور بالإنصاف. هذه كلها عناصر أساسية لا بد من توافرها لتحقيق السلام الحقيقي".

يشغل الأمير فيصل حاليًا منصب نائب رئيس لجنة النوع الاجتماعي والتنوع والشمول في اللجنة الأولمبية الدولية.

فما رأيه في حظر حركة طالبان للرياضة النسائية في أفغانستان؟

وقال إن تمكين النساء من المشاركة في الرياضة في أفغانستان "أمرٌ أودّ رؤيته بشدة، ولكن في نهاية المطاف، لكل دولة قواعدها السيادية وقراراتها الخاصة.

وتابع قائلا: أشجعهم على السماح للنساء بالمشاركة في الحياة لأنني أعتقد أن ذلك جزءٌ من مبادئ الحركة الأولمبية ذاتها. لكن لا يمكنني إجبار الناس على تغيير القوانين لمجرد اعتقادي أنها خاطئة. عليهم أن يفهموا أن هذا في الواقع لمصلحتهم.

إذن، مشاركة أفغانستان في الألعاب الأولمبية ليست معرضة للخطر بسبب انعدام المساواة بين الجنسين - على الرغم من استخدام ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية لحظر روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا؟

وقال: "أعتقد أن حظرهم بناءً على هذا المبدأ وحده يتطلب تغييرًا محتملًا في الميثاق الأولمبي".

وأضاف الأمير الأردني: "لم أطّلع على هذا الأمر شخصيًا، لكنني أعتقد أنه يتطلب تغييرًا في الميثاق. ثم يعود الأمر لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية إذا وافقوا وكان هناك توافق في الآراء، وهذا ما يفعلونه".

ستشهد دورة لوس أنجليس 2028 منع النساء المتحولات جنسيًا من ممارسة الرياضة النسائية إذا ما نفذ السيد ترامب ما يريده - حتى برفض منح تأشيرات للرياضيين.

وقال: "ما نحتاج إلى النظر فيه هو نهج علمي قائم على الأهلية، لضمان أن يكون عادلًا وآمنًا لجميع المتنافسين المشاركين في تلك الرياضة".

ولكن على عكس اللورد كو، لا يدعو الأمير إلى حظر شامل من قِبل اللجنة الأولمبية الدولية - تاركًا مسألة الأهلية الجنسية لكل رياضة على حدة.

قال: "الاتحاد الدولي [للرياضة] في وضع أفضل بكثير من اللجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ هذا القرار".

وخلص الأمير فيصل إلى القول: "هل يمكنك أن تتخيل لو بدأت اللجنة الأولمبية الدولية باتخاذ قرارات بشأن هذه القضايا، على سبيل المثال، بشأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)؟"

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط التالي:

https://news.sky.com/story/jordans-prince-feisal-al-hussein-seeks-to-become-the-iocs-first-leader-from-middle-east-13331803