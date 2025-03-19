إيلاف من أنقرة: ترك رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، رسالة كتبت بخط يده، ليقرأها العامة، بعد اعتقاله من قبل السلطات التركية.

واعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي، صباح الأربعاء.

وجاء أمر الاعتقال إثر "تحقيقات في قضية فساد"، وفق مراسلين.

الرسالة والفيديو

ونشر الحساب الرسمي لإمام أوغلو، على موقع "إكس"، رسالة بخط يده، بعد ساعات من اعتقاله.

Önce Allah’a sonra milletimize emanetim! pic.twitter.com/tYfqrPedaw — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025



وجاء في رسالة رئيس بلدية إسطنبول: "سترد أمتنا بكل قوة على المؤامرات والفخاخ والأكاذيب، وعلى منتهكي حقوق الشعب، وعلى من يسلبون إرادة الشعب".

وختم بخط يده: "أستودع الله أمري أولا، ثم أمتنا. مع خالص تحياتي".

وقبلها ببضع ساعات، وقبل اعتقاله بلحظات، نشر إمام أوغلو فيديو على حسابه الرسمي، وهو يتحضر للذهاب إلى الاعتقال.

وقال إمام أوغلو وهو يرتدي ربطة العنق أمام المرآة: "وصل مئات من رجال الشرطة إلى باب منزلي. أسلم نفسي للشعب".

وأضاف: "نواجه قمعا شديدا، لكنني أريدكم أن تعلموا أنني لن أستسلم".

ماذا حصل لإمام أوغلو؟

وأظهر بث مباشر لقناة "سي إن إن ترك"، وجود العشرات من قوات الأمن أمام منزل إمام أوغلو، وذكرت القناة أن قوات الشرطة تفتش منزله في إطار التحقيق.

وكانت جامعة إسطنبول أعلنت الثلاثاء إبطال شهادة إمام أغولو، أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان، مما قد يحول دون خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة.

وذكرت الجامعة عبر منصة "إكس"، أن الشهادات التي حصل عليها 28 شخصا من بينهم إمام أوغلو "تم إبطالها بسبب الغياب وخطأ واضح".



