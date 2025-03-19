إيلاف من بيروت: عقب أيام قليلة على المواجهات التي اندلعت على الحدود اللبنانية السورية، دخل الجيش اللبناني إلى بلدة حوش السيد علي المتداخلة بين البلدين.

فقد أفاد مراسلون اليوم الأربعاء بأن الجيش اللبناني نفذ دوريات في الجزء اللبناني من تلك البلدة التي اشتعلت فيها الاشتباكات قبل يومين.

كما أضاف أن وحدات من سرايا اللواء المجوقل في الجيش تمركزت داخل البلدة على حدود سوريا.

مواجهات استعرت

أتى ذلك، بعد تفاهمات عقدت بين الجيشين السوري واللبناني إثر مواجهات استعرت بين مسلحين من الطرفين، ومنعاً لحدوث خروقات جديدة. إذ أعلن وزيرا الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف أبو قصرة يوم الاثنين الماضي أنهما اتفقا على وقف إطلاق النار، إثر مقتل ثلاثة جنود سوريين وسبعة لبنانيين.

كما جاء عقب انتشار القوات السورية في الجانب السوري من البلدة عينها أمس الثلاثاء.

وكانت وزارة الدفاع السورية اتهمت مساء الأحد الماضي عناصر من حزب الله بدخول الأراضي السورية وخطف ثلاثة من الجيش الجديد وقتلهم.

في حين أشار مصدر أمني لبناني لوكالة رويترز إلى أن الجنود السوريين الثلاثة هم من عبروا إلى الأراضي اللبنانية أولا، وقُتلوا على أيدي مسلحين من عشيرة في شمال شرق لبنان، كانوا يخشون تعرض بلدتهم لهجوم.

يذكر أن تلك المواجهات لم تكن الأولى، إذ شهدت الأشهر القليلة الماضية عدة اشتباكات على الحدود.، التي تمتد على طول حوالي 375 كيلومترا، والتي تتضمن العديد من المعابر غير الشرعية حيث تنشط عبرها عمليات التهريب على أنواعه.

ولطالما اتخذ حزب الله من تلك المناطق طرقاً من أجل تهريب السلاح من وإلى سوريا، كما شكلت ممراً أيضا لتهريب المخدرات.

