إيلاف من دمشق: أفادت "الإخبارية السورية" ببدء اجتماع اللجنة الحكومية مع ممثلي قوات سوريا الديمقراطية في القاعدة الأمريكية بالشدادي بريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وفي وقت سابق أكد الناطق الرسمي باسم "قوات الشمال الديمقراطي" التابعة لـ"قسد"، محمود حبيب، أهمية تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة السورية و"قسد" لبحث الاتفاق الموقع بين الطرفين، نافيا سعي الأكراد للانفصال والارتهان.

وكشف مصدر خاص لـ"تلفزيون سوريا" أن الاجتماعات، اليوم الأربعاء، تنعقد بلقاء يجمع اللجنة بمظلوم عبدي، القائد العام لـ"قسد"، دون ذكر تفاصيل إضافية حول جدول الأعمال أو طبيعة المباحثات.

وكان الناطق الرسمي باسم "قوات الشمال الديمقراطي" التابعة لـ"قسد"، محمود حبيب، قال إنه تم الاتفاق على تشكيل 8 لجان تبحث كامل القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق إدماج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية.

وفي تصريحات أخرى لقناة "المملكة" الأردنية، أوضح حبيب أن اللجان "ستبحث كل القضايا الأمنية والعسكرية والإدارية والحكومية"، مشيرا إلى أنها ستصل إلى "نهاية تسعد الجميع، ولا يجب أن يكون في سوريا غالب ومغلوب".

