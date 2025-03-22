بعد يوم كامل من التعطل، عاد مطار هيثرو، غرب العاصمة البريطانية لندن، للعمل بكامل طاقته اليوم السبت، إذ تواصل فرق العمل في جميع أنحاء المطار بذل الجهود لدعم المسافرين المتأثرين بانقطاع التيار الكهربائي الجمعة في محطة كهرباء فرعية خارج المطار، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم المطار.

وأضاف المتحدث أن "المئات" من الموظفين الإضافيين متواجدون في المطار اليوم السبت، وقال: "لقد أضفنا رحلات إلى جدول اليوم لتسهيل سفر عشرة آلاف مسافر إضافي عبر المطار".

ودعا المسافرين إلى التحقق من رحلاتهم مع شركات الطيران قبل المغادرة.

واستؤنفت الرحلات جزئياً في مطار هيثرو في وقت متأخر الجمعة بعدما أدى حريق في محطة كهرباء إلى توقف أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً، ما تسبب في فوضى في السفر لآلاف الأشخاص حول العالم.

وكان الحريق قد تسبب في إلغاء أو تحويل مئات الرحلات الجوية وإثارة تساؤلات حول مدى هشاشة البنية التحتية للمؤسسة.

وصباح السبت، أُغلقت البوابات أمام جميع الرحلات الثلاث الأولى المقرر إقلاعها من المطار هذا الصباح.

وغادرت ثلاث رحلات في موعدها المحدد؛ وهي رحلة تابعة لشركة تاب إير المتجهة إلى لشبونة، ورحلة تابعة للخطوط الجوية النمساوية إلى فيينا، ورحلة تابعة للخطوط الجوية السويسرية إلى زيورخ.

وتم إلغاء رحلة واحدة فقط من أصل 20 رحلة مقررة للإقلاع، وفقاً لمطار هيثرو، وهي الرحلة المتجهة إلى إسطنبول الساعة 06:35 عبر الخطوط الجوية التركية.

وكان قد تم السماح لثماني طائرات بالمغادرة مساء أمس - جميعها رحلات طويلة المدى – من بينها واحدة متجهة إلى الرياض، المملكة العربية السعودية.

بدورها، أعربت شركة الكهرباء الوطنية عن "أسفها العميق" لانقطاع التيار الكهربائي الذي حدث أمس.

وأفادت الشركة في بيان صدر بعد الساعة السادسة من صباح السبت بتوقيت غرينتش بقليل، أن التيار الكهربائي قد عاد إلى جميع المشتركين المتصلين بمحطة نورث هايد الفرعية، بما في ذلك مطار هيثرو.

وأضاف البيان: "نطبق حالياً إجراءات لتحسين مرونة شبكتنا، ونعرب عن أسفنا العميق لانقطاع التيار الكهربائي، ونواصل العمل عن كثب مع الحكومة ومطار هيثرو والشرطة لمعرفة سبب الحادث".

السلطات تنفي وجود عمل إرهابي

Reuters

وأدى الحريق في منطقة هايز، غربيّ العاصمة لندن إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتسبب في إجلاء حوالي 150 شخصاً من المباني المحيطة.

بدورها أعلنت شرطة العاصمة لندن اليوم الجمعة أنه "لا توجد حالياً أي مؤشرات على وجود عمل إرهابي" وراء الحريق الذي تسبب باضطراب في حركة السفر.

وأفاد متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب بأن السلطات المختصة تتولى التحقيق في الحريق الذي نشب بالقرب من أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً، وأوضح قائلاً: "على الرغم من عدم وجود أي مؤشرات حالياً على وجود عمل إرهابي، فإننا نحتفظ بفتح كافة الاحتمالات أثناء التحقيق".

أما جهاز الإطفاء في لندن فأعلن أن الحريق "لا يبدو مشبوهاً"، مشيرا إلى أنه سيتم "التركيز على تجهيزات توزيع الكهرباء".

وأغرق انقطاع الطاقة 100 ألف منزل في الظلام خلال الليل. وقالت شبكة توزيع الكهرباء الوطنية إنه في حوالي الساعة الثانية بتوقيت غرينتش عادت الكهرباء جزئياً إلى مطار هيثرو وكذلك إلى السكان المتضررين.

وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر "نحن بحاجة إلى فهم سبب وقوع حادث بهذا الحجم في محطة كهرباء فرعية قريبة للغاية من جزء حيوي من البنية التحتية الوطنية".

يسيّر مطار هيثرو رحلات إلى حوالى 80 بلداً، وكان من المقرر أن تهبط أو تقلع نحو 1350 رحلة من محطات المطار الخميس الجمعة، بحسب موقع تعقّب حركة الطيران على الإنترنت "فلايت رادار24".

ويمر بمطار هيثرو نحو 230 ألف راكب يومياً و83 مليون راكب سنوياً، ما يجعله من المطارات التي تشهد أكبر حركة في العالم.

PA Media

"الخطوط الجوية البريطانية الأكثر تضرراً"

يفيد سيمون كالدر، الصحفي المتخصص في السفر بأن الخطوط الجوية البريطانية كانت الأكثر تضرراً من إغلاق حركة الطيران أمس، إذ تأثرت العديد من الرحلات المنتشرة حول العالم، بدءاً من ريكيافيك في أيسلندا وصولاً إلى بافاريا.

ويوضح كالدر لراديو 5 لايف التابع لبي بي سي أن الشركة قامت بإلغاء ست رحلات مغادرة طويلة المدى خلال الليلة الماضية، بالإضافة إلى الرحلات القادمة المقابلة، مما أثر على مسارات إلى وجهات رئيسية مثل شيكاغو وبوسطن ودبي.

كما شهدت الرحلات القصيرة عدداً من الإلغاءات، ولكن ليس بالمستوى الذي كانت قد حذرت منه الشركة في وقت سابق، بحسب كالدر.

ويشير إلى أن حوالي عشرة آلاف مسافر حول العالم تأثروا بالإلغاءات والتأخيرات، إلى جانب المسافرين الذين تأثروا أمس.

وفيما يتعلق بالمسافرين الذين واجهوا تأخيرات، يوضح أن القواعد واضحة، إذ يجب إعادة حجز رحلاتهم في أسرع وقت ممكن.

وفيما يتعلق بتكاليف هذا الإغلاق، يؤكد كالدر أن شركات الطيران تكبدت خسائر تقدر بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني من الإيرادات المفقودة، بالإضافة إلى الأثر النفسي للمسافرين الذي يصعب حسابه جراء هذه الأزمة.