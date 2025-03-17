إيلاف من بيروت: تصاعدت التوترات على الحدود اللبنانية السورية مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوري وحزب الله، مما دفع قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، إلى اتخاذ موقف حاسم، حيث أعلن الاثنين أن "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للبنان لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره".



وأكد عون أنه أصدر توجيهاته للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران القادمة من الأراضي السورية، في خطوة تعكس رفض لبنان لأن يتحول حدوده إلى ساحة لتصفية الحسابات بين أطراف أخرى.



تصعيد خطير

تزامنت تصريحات قائد الجيش اللبناني مع تجدد الاشتباكات العنيفة والقصف المتبادل بين الجيش السوري وحزب الله على طول الشريط الحدودي، وسط تقارير عن مقتل 8 عسكريين سوريين بصواريخ أطلقها حزب الله على ريف حمص.



وتعود جذور التوترات الأخيرة إلى كمين نصبته عناصر من حزب الله لقوة من الجيش السوري قرب سد زيتا في حمص، مما أدى إلى مقتل 3 جنود سوريين، وهو ما أثار اشتباكات متقطعة امتدت إلى الحدود اللبنانية، حيث استهدفت نيران من داخل الأراضي السورية بلدات لبنانية، ما دفع الجيش اللبناني إلى الرد.



الجيش اللبناني: الاتصالات مستمرة مع دمشق

أكد الجيش اللبناني أنه أجرى اتصالات مع السلطات السورية لضبط الوضع ومنع التصعيد، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه "لن يسمح بأي اختراق أمني يهدد السيادة اللبنانية"، وأن وحداته "سترد بشكل مباشر على أي نيران تستهدف الأراضي اللبنانية".