إيلاف من عمان: عفا أب أردني من محافظة الكرك عن شابة تسببت في وفاة ابنه العشريني إثر حادث دهس، الأمر الذي جعل موجات الاعجاب بالأخلاق الأردنية يجتاح منصات التواصل العربية.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية الحادثة التي تعكس قيم التسامح والشهامة في المجتمع الأردني.

وتوجه الأب المكلوم مباشرة إلى المركز الأمني مطالباً بإخلاء سبيل الفتاة، معبراً عن رفضه لسجنها بعبارة مؤثرة: «بنات الكرك بناتنا لا يبتن في السجون».

وأكد الأب أن العفو والصلح هما الخيار الوحيد، وقد تم بالفعل إسقاط كافة الحقوق العشائرية والقانونية عن الفتاة.

وأثار موقف الأب إعجاب وتقدير واسع النطاق، حيث تم تداول مقطع فيديو له وهو يقول: «الله أعطاني وأخذ مني»، مؤكداً أن الفتاة بمنزلة ابنته.

وقد جرت مراسم صلح عشائري بين عشيرة الحباشنة، التي ينتمي إليها الشاب، وعشيرة المعايطة، التي تنتمي إليها الفتاة، بحسب وسائل إعلام أردنية.



