إيلاف من واشنطن: أميركا لا تستحق أن يكون لديها التمثال الذي يجسد قيم الحرية، وسوف يكون هذا التمثال أكثر سعادة في حال تمت إعادته إلى فرنسا، هذا ما قاله سياسي فرنسي، وما هي إلا ساعات حتى جاء الرد الأميركي الرسمي، قائلاً :""السبب الوحيد وراء عدم تحدث الفرنسيين باللغة الألمانية اليوم، هو الولايات المتحدة".

فقد أثار مطلب عضو فرنسي في البرلمان الأوروبي بإعادة تمثال الحرية من مدينة نيويورك الأميركية إلى فرنسا، جدلاً كبيراً في الولايات المتحدة، ما دفع البيت الأبيض إلى التعليق قائلاً إن :"السبب الوحيد وراء عدم تحدث الفرنسيين باللغة الألمانية اليوم، هو الولايات المتحدة".

We want to remind France that it's only because of the USA, that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful to our great country - White House press secretary Karoline Leavitt pic.twitter.com/ezhLaPEYht