أثار إعلان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إنشاء "وكالة البحرين للفضاء" موجة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نجاح إطلاق "المنذر"، وهو أول قمر اصطناعي بحريني.

وتم الإطلاق على متن صاروخ "Falcon 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، وذلك ضمن مهمة "Transporter-13"، من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في ولاية كاليفورنيا، صباح السبت.

ونجح القمر الاصطناعي في الانفصال عن الصاروخ والوصول إلى مداره المتزامن مع الشمس على ارتفاع 550 كيلومتراً عن سطح البحر، ليبدأ بعدها سلسلة من الاختبارات المدارية، لضمان جاهزيته للعمل بكفاءة قبل بدء العمليات التشغيلية الكاملة.

وتضمنت أغلب التغريدات إشادة واسعة بهذا "الإنجاز الكبير" للبحرين، باعتباره خطوة طموحة تعكس التقدم العلمي والتقني لمملكة البحرين، فيما نسبت بعض التعليقات الفضل في وصول القمر الصناعي إلى الولايات المتحدة.

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وقالت مديرة مشروع قمر المنذر الصناعي، عائشة الحرم، إن القمر "مزود بتقنيات الأمن السيبراني لحماية البيانات"، وقد استغرق العمل عليه عامين حتى إطلاقه عبر مجموعة شباب بحريني.

وأشارت إلى أن القمر الاصطناعي يعد ضمن فئة الأقمار النانوية، ويحمل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الفضائية على متن القمر نفسه.

لأول مرة في تاريخ البحرين🇧🇭🔥



تم بث النشيد الوطني البحريني من الفضاء

عبر القمر الصناعي #المنذر 🛰️



المصمم والمصنوع بالكامل فالبحرين

بأيدي بحرينية 100%



واستلمنا أول إشارة بنجاح بعد وصوله إلى وجهته واتصاله بمحطات الاستقبال الأرضية ما أكد جاهزيته لأداء مهامه



إنجاز بحريني تاريخي🔥 https://t.co/stWwTl4feG pic.twitter.com/Qk2Eoot2wq — أحمد شوقي🇧🇭 (@Bo_shawQii) March 15, 2025

وبعد بث النشيد الوطني البحريني من الفضاء عبر القمر الصناعي المنذر، رأى مغردون أن طموح مملكة البحرين تعدى الغلاف الجوي ووصل إلى الفضاء، وذلك بعد استلام أول إشارة بنجاح من القمر الصناعي بعد وصوله إلى وجهته واتصاله بمحطات الاستقبال الأرضية، ما أكد جاهزيته لأداء مهامه.

"بأيدي مهندسين بحرينيين"

وفي حديثه مع وكالة الأنباء البحرينية أكد الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لعلوم الفضاء الدكتور محمد إبراهيم العسيري أن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي البحريني "المنذر" إلى مداره يمثل محطة بارزة في مسيرة المملكة نحو تعزيز حضورها في قطاع الفضاء.

وأشاد العسيري بجهود فريق الوكالة في تحقيق هذا الإنجاز الذي شمل الوصول إلى المدار وبدء المرحلة التشغيلية الأولية للقمر، بما في ذلك إجراء الاختبارات على أنظمة التشغيل في الفضاء.

وأوضح أن القمر "المنذر" يتميز بكونه أول قمر صناعي يصمم ويصنع بالكامل داخل البحرين بأيدي مهندسين بحرينيين، مما يشكل بصمة وطنية في قطاع الفضاء العالمي المتنامي.

واستغرب بعض المغردين من التقليل من قيمة هذا الإنجاز، بحسب وصفهم، إذ ذهب البعض إلى إعطاء الفضل إلى صاروخ "Falcon 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، الذي أطلق القمر الصناعي "المنذر" من خلاله.

احنا في البحرين أيضا لما نضع خبر عن انجاز من إنجازات بلادنا نجد ناس تحاول التقليل منه او إحباط عزائمنا



لنا مثال في خبر اطلاق القمر الصناعي البحريني المنذر وجدت بعض التعليقات تقلل من الانجاز https://t.co/OaiiUIA2ue — mohamedalmualla🇧🇭 (@mohamedalm86726) March 17, 2025

ناسا تشيد بالإنجاز

ووصف رائد الفضاء مايكل بارات في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الحدث بأنه لحظة تاريخية، مشيداً بتميز القمر الصناعي بقدرته على استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد التغيرات البيئية.

رائد الفضاء د.مايكل بيرت من وكالة #ناسا يهنئ مملكة #البحرين والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على إنجازها التاريخي بإطلاق #المنذر أول قمر صناعي بحريني 🇧🇭🛰️ pic.twitter.com/G0OR0SuLyH — بو راشـد 🇧🇭 (@hasanb_82) March 15, 2025

"يعزز جاذبية البحرين كوجهة للابتكار"

واعتبرت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة بنت جعفر الصيرفي، أن نجاح إطلاق القمر الصناعي البحريني "المنذر" يمثل إنجازاً وطنياً نوعياً يرسّخ مكانة مملكة البحرين على الخارطة العالمية في مجالات التكنولوجيا وعلوم الفضاء.

وأشارت الصيرفي إلى أن هذا الإنجاز يعكس التقدم المستمر لمملكة البحرين في مختلف المجالات، ومنها قطاع الفضاء والتكنولوجيا، مؤكدة أن مشروع "المنذر" يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز ريادة المملكة في الابتكار والتطوير العلمي.

وأضافت أن "هذا الإنجاز العلمي يعزز جاذبية البحرين كوجهة للابتكار والمعرفة، مما يسهم في دعم القطاع السياحي عبر استقطاب الاستثمارات والمؤتمرات العلمية والتكنولوجية العالمية".

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ماذا قال



سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة



من غرفة التحكم التابعة للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء



قبيل إطلاق القمر الصناعي البحريني “المنذر”🌴👇

صحيفة الأيام.

البحرين pic.twitter.com/bsIZsXszjQ — احمد بن عبدالله العطاوي ⁦🇧🇭⁩⁦🇸🇦⁩ (@ahmedal50641058) March 15, 2025

وبعد نجاح البحرين، وطُرحت تساؤلات حول إمكانية تجمع دول الخليج العربي الست مع بعضها البعض وإنشاء "وكالة فضاء خليجية" تحت مظلة مجلس التعاون.

وأكد المغردون أن دول الخليج تزخر بالقدرات والعقول التي تمكنها من إنشاء تلك الوكالة، كما أن تمويلها من خلال مجلس التعاون سيكون ممكناً.

وأنا أتابع الخبر الرئيسي في نشرة الأخبار المحلية اليوم، حول إطلاق #أول_قمر_صناعي_بحريني "#المنذر".. قطعا أسعدني هذا الإنجاز البحريني، واتمنى لوطني الريادة المستمرة في هذا المجال.. ولكن هذه السعادة جاءت لتجدد فيني أيضا "أسفا قوميا"، وأعني ما كنت غردت عنه سابقا حول لماذا حتى اليوم… — Ali Al-Dhuribi علي الضريبي (@3aldhuribi) March 15, 2025

ويتميز القمر الصناعي الجديد بوجود نظام ذكاء اصطناعي متطور قادر على تحليل الصور في الوقت الفعلي، مما يمكنه من التقاط صور عالية الدقة للبحرين ومياهها الإقليمية.

وستساهم هذه البيانات في تطبيقات متعددة، مثل مراقبة البيئة وإدارة الكوارث والتخطيط العمراني، وهو ما يعكس رؤية البحرين لتوظيف تكنولوجيا الفضاء في خدمة التنمية المستدامة والمجتمع العلمي.

ويمثل إطلاق "المنذر" امتدادا للجهود السابقة للبحرين في قطاع الفضاء، إذ سبق أن أطلقت المملكة قمرها الصناعي الأول "ضوء 1" في ديسمبر/كانون الأول 2021 بالتعاون مع دولة الإمارات، لكن بخلاف قمر "المنذر" الصناعي فإن "ضوء 1" جرى تطويره بالشراكة مع جهات خارجية ولم يكن محلي الصنع.