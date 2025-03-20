أثار إعلان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إنشاء "وكالة البحرين للفضاء" موجة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نجاح إطلاق "المنذر"، وهو أول قمر اصطناعي بحريني.

وتم الإطلاق على متن صاروخ "Falcon 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، وذلك ضمن مهمة "Transporter-13"، من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في ولاية كاليفورنيا، صباح السبت.

ونجح القمر الاصطناعي في الانفصال عن الصاروخ والوصول إلى مداره المتزامن مع الشمس على ارتفاع 550 كيلومتراً عن سطح البحر، ليبدأ بعدها سلسلة من الاختبارات المدارية، لضمان جاهزيته للعمل بكفاءة قبل بدء العمليات التشغيلية الكاملة.

وتضمنت أغلب التغريدات إشادة واسعة بهذا "الإنجاز الكبير" للبحرين، باعتباره خطوة طموحة تعكس التقدم العلمي والتقني لمملكة البحرين، فيما نسبت بعض التعليقات الفضل في وصول القمر الصناعي إلى الولايات المتحدة.

صاروخ "Falcon 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمركية
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وقالت مديرة مشروع قمر المنذر الصناعي، عائشة الحرم، إن القمر "مزود بتقنيات الأمن السيبراني لحماية البيانات"، وقد استغرق العمل عليه عامين حتى إطلاقه عبر مجموعة شباب بحريني.

وأشارت إلى أن القمر الاصطناعي يعد ضمن فئة الأقمار النانوية، ويحمل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الفضائية على متن القمر نفسه.

وبعد بث النشيد الوطني البحريني من الفضاء عبر القمر الصناعي المنذر، رأى مغردون أن طموح مملكة البحرين تعدى الغلاف الجوي ووصل إلى الفضاء، وذلك بعد استلام أول إشارة بنجاح من القمر الصناعي بعد وصوله إلى وجهته واتصاله بمحطات الاستقبال الأرضية، ما أكد جاهزيته لأداء مهامه.

"بأيدي مهندسين بحرينيين"

وفي حديثه مع وكالة الأنباء البحرينية أكد الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لعلوم الفضاء الدكتور محمد إبراهيم العسيري أن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي البحريني "المنذر" إلى مداره يمثل محطة بارزة في مسيرة المملكة نحو تعزيز حضورها في قطاع الفضاء.

وأشاد العسيري بجهود فريق الوكالة في تحقيق هذا الإنجاز الذي شمل الوصول إلى المدار وبدء المرحلة التشغيلية الأولية للقمر، بما في ذلك إجراء الاختبارات على أنظمة التشغيل في الفضاء.

وأوضح أن القمر "المنذر" يتميز بكونه أول قمر صناعي يصمم ويصنع بالكامل داخل البحرين بأيدي مهندسين بحرينيين، مما يشكل بصمة وطنية في قطاع الفضاء العالمي المتنامي.

واستغرب بعض المغردين من التقليل من قيمة هذا الإنجاز، بحسب وصفهم، إذ ذهب البعض إلى إعطاء الفضل إلى صاروخ "Falcon 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، الذي أطلق القمر الصناعي "المنذر" من خلاله.

ناسا تشيد بالإنجاز

ووصف رائد الفضاء مايكل بارات في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الحدث بأنه لحظة تاريخية، مشيداً بتميز القمر الصناعي بقدرته على استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد التغيرات البيئية.

"يعزز جاذبية البحرين كوجهة للابتكار"

واعتبرت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة بنت جعفر الصيرفي، أن نجاح إطلاق القمر الصناعي البحريني "المنذر" يمثل إنجازاً وطنياً نوعياً يرسّخ مكانة مملكة البحرين على الخارطة العالمية في مجالات التكنولوجيا وعلوم الفضاء.

وأشارت الصيرفي إلى أن هذا الإنجاز يعكس التقدم المستمر لمملكة البحرين في مختلف المجالات، ومنها قطاع الفضاء والتكنولوجيا، مؤكدة أن مشروع "المنذر" يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز ريادة المملكة في الابتكار والتطوير العلمي.

وأضافت أن "هذا الإنجاز العلمي يعزز جاذبية البحرين كوجهة للابتكار والمعرفة، مما يسهم في دعم القطاع السياحي عبر استقطاب الاستثمارات والمؤتمرات العلمية والتكنولوجية العالمية".

وبعد نجاح البحرين، وطُرحت تساؤلات حول إمكانية تجمع دول الخليج العربي الست مع بعضها البعض وإنشاء "وكالة فضاء خليجية" تحت مظلة مجلس التعاون.

وأكد المغردون أن دول الخليج تزخر بالقدرات والعقول التي تمكنها من إنشاء تلك الوكالة، كما أن تمويلها من خلال مجلس التعاون سيكون ممكناً.

ويتميز القمر الصناعي الجديد بوجود نظام ذكاء اصطناعي متطور قادر على تحليل الصور في الوقت الفعلي، مما يمكنه من التقاط صور عالية الدقة للبحرين ومياهها الإقليمية.

وستساهم هذه البيانات في تطبيقات متعددة، مثل مراقبة البيئة وإدارة الكوارث والتخطيط العمراني، وهو ما يعكس رؤية البحرين لتوظيف تكنولوجيا الفضاء في خدمة التنمية المستدامة والمجتمع العلمي.

ويمثل إطلاق "المنذر" امتدادا للجهود السابقة للبحرين في قطاع الفضاء، إذ سبق أن أطلقت المملكة قمرها الصناعي الأول "ضوء 1" في ديسمبر/كانون الأول 2021 بالتعاون مع دولة الإمارات، لكن بخلاف قمر "المنذر" الصناعي فإن "ضوء 1" جرى تطويره بالشراكة مع جهات خارجية ولم يكن محلي الصنع.