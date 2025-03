إيلاف من برشلونة: تمكن ركاب وسط مدينة برشلونة من ركوب حافلة ذاتية القيادة مجانًا هذا الأسبوع، حيث تنطلق الحافلة من المحطة مع ركابها بمفردها، وتكبح نفسها قبل تغيير المسارات وتسير بهدوء في أحد أكثر شوارع برشلونة أناقة.

تختبر شركة رينو حافلة صغيرة جديدة ذاتية القيادة في برشلونة هذا الأسبوع. تسير هذه الحافلة ذاتية القيادة على مسار دائري بطول 2.2 كيلومتر (1.3 ميل)، مع أربع محطات توقف في قلب المدينة الإسبانية. ويمكن للمسافرين المغامرين ركوبها مجانًا.

تعاونت شركة صناعة السيارات الفرنسية مع شركة WeRide، المتخصصة في المركبات ذاتية القيادة، لصنع النموذج الأولي. وكانت الشركة قد كشفت النقاب عن الحافلة ذاتية القيادة في فرنسا العام الماضي، لكنها الآن تختبرها على الطريق المفتوح في برشلونة. كما تجري الشركة مشاريع اختبار في فرنسا، وفي مطار زيورخ بسويسرا.

🚐The first autonomous public mini-bus is being tested in Barcelona, going from Passeig de Gràcia to Rambla de Catalunya, and everyone is welcome to hop on and off and try it out for free until Friday!



