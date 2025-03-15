إيلاف من واشنطن: تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض قيود سفر جديدة على مواطني عشرات الدول، فهناك مذكرة جديدة تتضمن 41 دولة - بما في ذلك أفغانستان وكوبا وسوريا - قد تواجه قيودًا جديدة، مما قد يؤدي إلى حظر سفر وتحرك المسلمين في أول فترة دراسية لهم.

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض قيود على سفر مواطني عشرات الدول في إطار حظر جديد، بحسب مصادر مطلعة على الأمر ومذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز.

تُدرج المذكرة 41 دولةً مقسمةً إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى، التي تضم عشر دول، تشمل أفغانستان وإيران وسوريا وكوبا وكوريا الشمالية، من بين دول أخرى، ستخضع لتعليق كامل للتأشيرات.

وفي المجموعة الثانية، ستواجه خمس دول ــ إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان ــ تعليقا جزئيا من شأنه أن يؤثر على تأشيرات السياحة والطلاب فضلا عن تأشيرات الهجرة الأخرى، مع بعض الاستثناءات.

وفي المجموعة الثالثة، سيتم النظر في تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأمريكية لـ 26 دولة، بما في ذلك بيلاروسيا وباكستان وتركمانستان، من بين دول أخرى، إذا "لم تبذل حكوماتها جهودا لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يوما"، حسبما جاء في المذكرة.

الموافقة لم تتم بعد

ولم تتم الموافقة على القائمة بعد من قبل الإدارة الأمريكية، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، وقد يتم تعديلها، حسبما قال مسؤولون للوكالة.

وتأتي المذكرة في أعقاب أمر تنفيذي صدر في 20 كانون الثاني (يناير) يتطلب تشديد التدقيق الأمني ​​على أي أجنبي يسعى إلى الدخول إلى الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات للأمن القومي، ووجه العديد من أعضاء مجلس الوزراء بتقديم قائمة بالدول التي سيتم تعليق دخولها جزئيا أو كليا لأن "معلومات التدقيق والفحص لديها ناقصة للغاية".

خلال إدارة ترامب الأولى، في عام 2017، تم تصنيف الحظر الجزئي المفروض على المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة على أنه "حظر للمسلمين" من قبل ترامب ومساعديه.

قبل أربعة عشر شهرًا، وبعد إطلاق النار الجماعي المستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، دعا ترامب إلى حظر "كامل وشامل" على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة "حتى يتمكن ممثلو بلدنا من فهم ما الذي يحدث".

ستُفرض مجموعة جديدة من القيود، الموضحة في المذكرة، عقب تعهدات الرئيس بفرض إجراءات صارمة على الهجرة. في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تعهد ترامب بتقييد دخول الأشخاص القادمين من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن، و"أي مكان آخر يُهدد أمننا".

التحركات مرتبطة بملف الهجرة

إن أي تحرك لحظر أو تقييد الهجرة من قائمة الدول الـ41 سوف يأتي بالتزامن مع جهود وزارة الأمن الداخلي لترحيل المهاجرين غير المسجلين المرتبطين بشبكات الجريمة الإرهابية التي تم تحديدها حديثًا، بما في ذلك عصابة ترين دي أراغوا في فنزويلا، وعصابة إم إس 13 في السلفادور، والعصابة المكسيكية الأميركية رقم 18 في شارع 18.

وفي الوقت نفسه، تتحرك إدارة ترامب لإلغاء وضع الهجرة وترحيل عدد من خريجي الجامعات المولودين في الخارج، بما في ذلك خريج جامعة كولومبيا محمود خليل، الذي قاد الاحتجاجات في الحرم الجامعي ضد حرب إسرائيل في غزة العام الماضي.

اعتقلت سلطات الهجرة الفيدرالية الأسبوع الماضي طالبة ثانية شاركت في الاحتجاجات حول الجامعة العام الماضي. ألقت السلطات القبض على لقاء كورديا من قبل ضباط من مكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكي في نيوارك. وقالت السلطات إنها تجاوزت مدة تأشيرتها المنتهية.

كما ألغت الإدارة تأشيرة رانجاني سرينيفاسان، وهي مواطنة هندية وطالبة دكتوراه في جامعة كولومبيا. وقد اختارت سرينيفاسان "الترحيل الذاتي" بعد أن اتهمها المسؤولون "بالتورط في أنشطة تدعم حماس".

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إنه "شرف لي أن أحصل على تأشيرة للعيش والدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت نويم: "عندما تدافع عن العنف والإرهاب، فيجب إلغاء هذا الامتياز، ويجب ألا تكون في هذا البلد".