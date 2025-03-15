إيلاف من واشنطن: يُظهر مقطع فيديو تم إصداره اللحظة التي تم فيها اعتقال الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل من قبل عملاء الهجرة الفيدراليين في جامعة كولومبيا.

أصدر فريق المحامين الذين يمثلون خليل، الجمعة، مقطع فيديو مدته أكثر من ثماني دقائق، التقطته زوجته أثناء احتجاز خليل في 8 آذار (مارس).

وقالت زوجته نور عبد الله بينما كانت تراقب رجال إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بملابس مدنية وهم يقيدون خليل بالأصفاد في بهو المبنى السكني الذي يسكنان فيه: "إنه لا يقاوم". وأضافت "أنتم حقًا لا تحتاجون إلى القيام بكل هذا".

Seeing how Mahmoud Khalil was detained is unreal.



A guy wearing an Avengers shirt from an unnamed agency says “we have you,” they refuse to give their names and it seems he has no rights to be read while being arrested, all while his pregnant wife watches.pic.twitter.com/fPJnbz4okW — Assal Rad (@AssalRad) March 14, 2025

وفي مرحلة ما من الفيديو، يمكن سماع نور عبد الله وهي تسأل أحد ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض على زوجها، لكنها لم تتلق أي رد على ما يبدو.

"لا أحد يتحدث معي"، قالت. وطلبت عبدالله من أحد الوكلاء تزويدها بأسمائهم لتقديمها إلى محاميها، لكن الوكيل رفض. ويُسمع أحد العملاء وهو يقول: "نحن لا نعطي اسمنا".

خلال معظم الفيديو، يمكن سماع عبد الله وهي تطرح الأسئلة بشكل متكرر على العملاء وتروي قصة اعتقاله لأحد الأشخاص.

وقال محامو خليل إن العملاء أبلغوهم في البداية بأن تأشيرة الدراسة الخاصة به قد تم إلغاؤها، على الرغم من وجوده في الولايات المتحدة ببطاقة خضراء.

خلال الفيديو، يمكن سماع عبد الله وهي تتحدث مع شخص ما إما خارج الكاميرا أو عبر الهاتف ويسألها عما إذا كان العملاء قد قالوا إنهم ألغوا بطاقته الخضراء أيضًا. "هل يستطيعون فعل ذلك؟" تسأل.

اللحظة الأكثر رعباً

خليل، أحد قادة احتجاجات جامعة كولومبيا في ربيع العام الماضي، محتجز في لويزيانا منذ يوم الخميس. لم تُوجَّه إليه أي تهمة.

ووصفت زوجته، الحامل بطفلها الأول في شهرها الثامن، اعتقاله بأنه "اللحظة الأكثر رعبا في حياتي" في بيان صدر عقب نشر الفيديو يوم الجمعة.

شعرتُ وكأنني أتعرض للاختطاف، لأنه كان كذلك بالفعل: ضباط بملابس مدنية - رفضوا إبراز مذكرة توقيف لنا، أو التحدث مع محامينا، أو حتى إخبارنا بأسمائهم - أجبروا زوجي على ركوب سيارة بدون علامات، واقتادوه بعيدًا عني.

خلال الثماني والثلاثين ساعة التالية لهذا الفيديو، لم أكن أنا ولا محامونا على علم بمكان احتجاز محمود. الآن، هو على بُعد أكثر من ألف ميل من منزله، ولا يزال محتجزًا ظلمًا من قِبل إدارة الهجرة الأميركية.

صرح مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن خليل اعتُقل بسبب دعمه المزعوم لحماس. واتهمته المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بنشر "دعاية مؤيدة لحماس". ورفض الفريق القانوني لخليل ادعاءات ليفيت يوم الجمعة.

البيت الأبيض يقدم ادعاءات غير صحيحة

وقال محاميه، رمزي قاسم، في مؤتمر صحفي: "كما نعلم جميعًا، للأسف، في هذه المرحلة، فإن البيت الأبيض يقدم الكثير من الادعاءات، وكثير منها، إن لم يكن معظمها، لا أساس لها من الصحة بشأن مختلف أنواع المواضيع. وهذا ليس استثناءً".

قال: "لم يُقدّموا أي منشورات للمحكمة. الحقيقة هي أن السيد خليل ينفي تمامًا وبشدة قيامه بأي شيء من هذا القبيل، وتوزيعه أي منشورات من هذا القبيل، ولا تربطه أي صلة بحماس على الإطلاق".

ومن المقرر أن يظهر خليل أمام قاضي الهجرة في 27 آذار (مارس).

