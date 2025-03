إيلاف من واشنطن: يُظهر مقطع فيديو تم إصداره اللحظة التي تم فيها اعتقال الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل من قبل عملاء الهجرة الفيدراليين في جامعة كولومبيا.

أصدر فريق المحامين الذين يمثلون خليل، الجمعة، مقطع فيديو مدته أكثر من ثماني دقائق، التقطته زوجته أثناء احتجاز خليل في 8 آذار (مارس).

وقالت زوجته نور عبد الله بينما كانت تراقب رجال إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بملابس مدنية وهم يقيدون خليل بالأصفاد في بهو المبنى السكني الذي يسكنان فيه: "إنه لا يقاوم". وأضافت "أنتم حقًا لا تحتاجون إلى القيام بكل هذا".

Seeing how Mahmoud Khalil was detained is unreal.



A guy wearing an Avengers shirt from an unnamed agency says “we have you,” they refuse to give their names and it seems he has no rights to be read while being arrested, all while his pregnant wife watches.pic.twitter.com/fPJnbz4okW