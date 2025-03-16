إيلاف من واشنطن: قالت الصحافة الإميركية إن كندا تمتلك "سلاحًا نوويًا" في الحرب التجارية مع أميركا، وهذا السلاح هو حظر موقع Pornhub في الولايات المتحدة، وهو المركز الأكبر للأفلام الجنسية.

يقترح بعض الكنديين الإجراء الأكثر صرامة حتى الآن في الحرب التجارية مع العم سام - منع وصول الولايات المتحدة إلى موقع Pornhub المملوك لكندا.

الفكرة هي من بنات أفكار الفنان الكوميدي ماثيو بوزيتسكي، الذي نشر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على موقع إنستغرام يقترح فيه الهجوم الجنسي - واصفًا إياه بأنه "السلاح النووي" لكندا.

يعد موقع Pornhub الأكثر زيارة في الولايات المتحدة حيث يصل عدد مشاهداته إلى أكثر من 3 ملايين مشاهدة شهريًا.

لو استطاعت كندا حظر بورن هب في الولايات المتحدة، لفزنا في الحرب التجارية. هذا كل شيء. لا حرب تجارية، هذا ما قاله الممثل الكوميدي من تورنتو لصحيفة "نيويورك بوست".

أطلقت عريضةٌ منذ ذلك الحين تحثّ السلطات الكندية على حظر موقع بورن هاب، كردٍّ "سلميٍّ وقويٍّ" على النزاع التجاري. لكنّها لم ترتقِ إلى مستوى الحدث بعد.

قد يتخذ الكنديون خطوة "نووية" بحظر موقع Pornhub المملوك لمونتريال في الولايات المتحدة كجزء من الحرب التجارية.

وقال أوليمبو لصحيفة "ذا بوست": "هذا كل ما يتحدث عنه الجميع".

في هذه الأثناء، شعر سكان نيويورك بالفزع إزاء احتمال فقدان موقع Pornhub، الذي تملكه شركة Aylo، وهي شركة ترفيهية مقرها مونتريال وتمتلك عشرات المواقع الإباحية الشهيرة.

"إذا حرموني من الوصول إلى موقع Pornhub، فسأنتقل للعيش خارج الولايات المتحدة"، هذا ما قاله أحد مستخدمي مانهاتن لصحيفة "نيويورك بوست".

سأل آخر: "الكنديون لن يفعلوا بنا ذلك... أليس كذلك؟" "ظننتُ أنهم يُفترض أن يكونوا لطفاء."

