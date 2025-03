إيلاف من بلغراد: تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع المركزية للعاصمة الصربية بلغراد يوم السبت من جميع الجهات، حاملين المظلات واللافتات، في سيلٍ شبه متواصل.

لقد تحدوا الأمطار الغزيرة التي خيمت على المدينة، ليشاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة وضد الفساد، وهي مظاهرات تتزايد منذ أشهر، وتهدد الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش.

وقال دينكو جروهونجيتش، أستاذ جامعي من نوفي ساد وأحد أوائل المؤيدين للاحتجاجات، لصحيفة بوليتيكو: "لقد غير الخوف موقفه في صربيا".

قال غرونيتش: "أثبتت الاحتجاجات أن المواطنين العاديين لم يعودوا خائفين. والآن يرون الخوف في عيون الحكومة".

🇷🇸 Belgrade now.



Looks like the entire Serbian capital is out on the streets tonight protesting against the Vucic regime. pic.twitter.com/a3KyGJ2ST4