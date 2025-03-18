إيلاف من القاهرة: عقب الإعلان عن وفاة الداعية المصري السلفي أبو إسحاق الحويني، اشتعلت معركة حامية الوطيس خلال الساعات القليلة الماضية بين إيزيس ابنة المفكر الراحل سيد القمني، وحاتم الحويني نجل أبو إسحاق.

فقد كتبت إيزيس عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك"، ردا على نجل الحويني قالت فيه: "أخيرًا.. كنت مستنياها، الحمد لله الذي قطع أنفاسك.."، وذلك في رد على منشور سابق لحاتم كتبه شامتا بوفاة القمني عام 2022. إذ قال حينها "ومات سيد القمني، فالحمد لله أن قطع أنفاسه..".

كما أضافت ابنة القمني في تعليق ثانٍ رداً على إساءات مؤيدي الحويني "العين بالعين والحقيقة أن بنت سيد القمني أجدع من كل الدقون دي وملكمش عندي غير كده".

ولم تتوقف المعركة عند هذا الحد بل دخل مؤيدو الحويني وانهالوا سباباً ضد ابنة القمني.

معركة بدأت في 2022

وكانت رحى هذه المعركة بدأت في العام 2022 حيث تعرض المفكر الراحل سيد القمني لهجوم وشماتة من قبل بعض المتشددين، عقب وفاته بسبب أفكاره التي حارب فيها التطرف والإرهاب.

فيما طالبت ابنته حينها، بإطلاق اسم والدها على أحد شوارع مشروع جبل التجلي في مدينة سانت كاترين والمعروفة بكونها حاضنة ومجمعا للأديان.

وفي تصريحات سابقة قالت ابنة القمني إن والدها هو أول من فكر في هذا المشروع الذي يجمع الأديان الثلاثة وينبذ التعصب الديني ويقدم السماحة الحقيقية للأديان، وعندما فكرت الدولة في إقامة هذا المشروع فعليا تحت اسم مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام "وكان لا بد من تذكر هذا الرجل الذي سبق وفكر في ذلك وتكريمه وتخليد اسمه بإطلاقه على أحد شوارع المشروع".

يشار إلى أن القمني كان قد توفي في العام 2022 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 75 عامًا.