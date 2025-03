إيلاف من واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن إدارته ستكشف عن نحو 80 ألف صفحة من الملفات المتعلقة بالرئيس السابق جون كينيدي يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقع ترامب على أمر تنفيذي يوجه الحكومة الفيدرالية لتقديم خطة لإصدار سجلات تتعلق باغتيال كينيدي، وشقيقه روبرت كينيدي، ومارتن لوثر كينغ جونيور.

President Donald Trump: "We are tomorrow announcing and giving all of the Kennedy files... I don't believe we are going to redact anything... it's going to be very interesting... approximately 80,000 pages." pic.twitter.com/tKi4wkQpey