إيلاف من القدس: طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل عدم ضرب أهداف للحوثيين في اليمن، بحسب ما أفاد مصدر لموقع "يديعوت أحرونوت" ولصحيفة جيروزالم بوست.

"اتركوا الأمر لنا" كان هذا هو الطلب الأمريكي.

ويجري المسؤولون الإسرائيليون مباحثات بشأن ما إذا كان ينبغي الرد على الصواريخ الأخيرة التي أطلقت من اليمن، لكن الافتراض هو أنه في هذه المرحلة، ستقبل إسرائيل الطلب الأميركي.

أُطلق صاروخان من اليمن إلى إسرائيل يوم الخميس، لأول مرة منذ شهرين يستهدف فيها الحوثيون منطقتي تل أبيب والقدس. إلا أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضتهما ، ولم يسقطا في الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف للحوثيين في مدينة الحديدة الساحلية باليمن.

وقالت مصادر لموقع "يديعوت أحرونوت" إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن تنفيذ غارات جوية مثل تلك التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في الماضي على أهداف للحوثيين في اليمن.

وأضافت المصادر أنه في حين نفذت القوات الجوية الإسرائيلية ضربات ناجحة في الماضي، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن لديها قدرة أكبر على تنفيذ هجمات مستمرة باستخدام الطائرات المتمركزة على حاملات الطائرات التابعة لها.

الضربات الأميركية في اليمن

بدأت الولايات المتحدة ضرب أهداف للحوثيين في اليمن مساء السبت في رسالة إلى إيران، بحسب ما صرح مسؤول أميركي لصحيفة جيروزالم بوست آنذاك.

وقال مسؤول لرويترز إن الضربات الجوية والبحرية ستستمر "أياما وربما أسابيع" وتركز على رادارات الحوثيين والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وأبلغت الولايات المتحدة إسرائيل مسبقًا بالهجمات على اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف للحوثيين في مدينة الحديدة الساحلية باليمن.

ورغم الإجراءات الأميركية، قال الحوثيون إنهم لن "يخففوا" من عملياتهم ضد الشحن الإسرائيلي في البحر الأحمر استجابة للضغوط العسكرية الأميركية أو مناشدات حلفاء الجماعة مثل إيران.

وتحدث جمال عامر لرويترز في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات في مناطق باليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي قالت الأسبوع الماضي إنها استأنفت هجماتها على سفن الشحن في البحر الأحمر لدعم الفلسطينيين في غزة.

صرح مسؤولان إيرانيان كبيران لرويترز بأن إيران سلمت رسالة شفهية إلى مبعوث الحوثيين في طهران يوم الجمعة لتهدئة التوترات، وأن وزير الخارجية الإيراني طلب من عُمان، التي توسطت مع الحوثيين، نقل رسالة مماثلة إلى الجماعة عند زيارته مسقط يوم الأحد. وطلب المسؤولان عدم الكشف عن اسميهما، وفقاً للوكالة العالمية.