إيلاف من المنامة:قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن الحرب على غزة يجب أن تتوقف،مشيرا إلى أن المنطقة العربية تشهد واقعا أليما وغير مسبوق في ظل المأساة التي يعيشها الأهل في غزة إثر الحرب البشعة.

ووجه الملك عبد الله الثاني،في كلمته التي القاها في الجلسة الافتتاحية لقمة المنامة،رسالة إلى العالم قال فيها :"على العالم أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية لينهي صراعا ممتدا منذ أكثر من سبعة عقود".

الملك حمد بن عيسى ال خليفة لدى مباحثاته مع الملك عبد الله الثاني

وزاد ملك الأردن قائلا:"إن ما تشهده غزة اليوم من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلم".

وأشار العاهل الأردني إلى أن ما تعرضت له غزة لن يمنح المنطقة والعالم الاستقرار، بل سيجلب المزيد من العنف والصراع.

وشدد الملك عبد الله الثاني على القول:"علينا تمهيد الطريق أمام أبنائنا وبناتنا في أمتنا العربية الواحدة لمستقبل يخلو من الحرب والموت والدمار".

وذكر عاهل الأردن أن إحقاق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب مساندة الحكومة الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة.

وشدد العاهل الأردني أيضا على ضرورة الاستمرار في دعم وكالة "الأونروا"للقيام بدورها الإنساني.

في غضون ذلك،قال عاهل الأردن:"لا بد من حشد الجهود الدولية لضمان عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة،أو تهجير الأشقاء الفلسطينيين.

وحث الملك عبد الله الثاني على ضرورة وقف التصعيد في الضفة الغربية بسبب الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.كما أكد التزامه بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أن الأردن سيواصل حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة،من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.وذكر بضرورة " تعزيز تنسيقنا العربي للتصدي لجملة التحديات أمام بلداننا، وضمان احترام سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون العربية".

في سياق ذلك ، قال :" علينا مواجهة الفئات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وسيادة الدولة"، مشيرا إلى أن الأردن يتصدى بحزم لتهريب المخدرات والأسلحة منذ سنوات لحماية شبابه.